Tierra del Fuego tuvo un fin de semana turístico moderado

Tierra del Fuego registró un movimiento turístico moderado durante el fin de semana largo por el 25 de Mayo, impulsado principalmente por escapadas cortas, actividades culturales y propuestas vinculadas a la naturaleza y la gastronomía regional.

Según estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , la ocupación hotelera y parahotelera alcanzó el 44%, con una estadía promedio de tres noches y un gasto diario cercano a los $165 mil por turista.

Ushuaia volvió a concentrar la mayor parte de la actividad turística provincial, especialmente a partir de la tradicional Vigilia Patriótica “Esperando el 25”, organizada por el Centro Tradicionalista “Virginia Choquintel” con acompañamiento de la Municipalidad.

El evento se desarrolló en el Centro Cultural Esther Fadul y reunió espectáculos folklóricos, ballets, músicos invitados, peñas populares y una fuerte propuesta gastronómica con locro, empanadas y comidas típicas, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes del feriado patrio en la capital fueguina.

Muchos visitantes recorrieron el Parque Nacional Tierra del Fuego, realizaron navegaciones por el Canal Beagle y visitaron atractivos tradicionales como el Tren del Fin del Mundo y el Glaciar Martial.

La gastronomía fueguina y las experiencias vinculadas a la nieve, la montaña y los paisajes australes también continuaron siendo parte de los principales atractivos turísticos de Ushuaia.

En el resto de la provincia el movimiento fue más tranquilo, aunque Río Grande y Tolhuin mantuvieron actividad turística vinculada a propuestas regionales y de cercanía.

Tolhuin volvió a consolidarse como punto estratégico de conexión entre el norte y el sur de la isla, con visitantes que aprovecharon la gastronomía local, los paisajes naturales y las escapadas de descanso.

Por su parte, Río Grande sostuvo parte de su actividad turística a través de propuestas vinculadas al turismo histórico, cultural y a la pesca deportiva.