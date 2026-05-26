En el Aeropuerto de Ushuaia hay oscuridad

Vecinos, pasajeros y turistas advierten que amplios sectores del acceso al Aeropuerto Malvinas Argentinas permanecen a oscuras desde hace varios días, mientras el estacionamiento privado continúa cobrando tarifas normalmente.
Tierra del Fuego26/05/2026

Aeropuerto de Ushuaia

El acceso al Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas quedó en el centro de los reclamos durante los últimos días debido a la falta de iluminación en distintos sectores del predio y sus alrededores.

Según advirtieron usuarios y vecinos, varias luminarias dejaron de funcionar tanto sobre el camino de ingreso como dentro del estacionamiento administrado por London Supply, generando sectores prácticamente a oscuras durante la tarde noche.

La situación impacta especialmente en quienes utilizan la bicisenda de la zona, salen a caminar o realizan actividad física en inmediaciones del aeropuerto. También afecta a pasajeros y turistas que deben trasladarse a pie entre sectores con escasa visibilidad.

Las críticas aumentaron porque, pese a la falta de iluminación, el sistema de estacionamiento continúa cobrando normalmente. Actualmente, quienes superan los 15 minutos de tolerancia deben abonar tarifas que van desde los $1.600 para motos hasta los $11.000 para buses y camiones. En el caso de los automóviles, el valor ronda los $3.500 por hora.

Usuarios cuestionan que el cobro siga vigente mientras consideran que no están garantizadas condiciones mínimas de seguridad para circular por el lugar durante la noche.

El reclamo apunta principalmente a la necesidad de restablecer la iluminación en el acceso y en el estacionamiento del aeropuerto, además de revisar el cobro del servicio hasta que el problema quede solucionado.

Aeropuerto de Ushuaia 2

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