Scioli sumó una foto con los referentes libertarios fueguinos durante su visita a Ushuaia

La visita del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, dejó una imagen con fuerte contenido político en Tierra del Fuego. El exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, que durante años fue uno de los principales referentes del kirchnerismo y hoy integra el gabinete del presidente Javier Milei, compartió una reunión y una fotografía junto a los principales dirigentes de La Libertad Avanza en la provincia.

Del encuentro participaron el legislador Luciano Selzer, la legisladora Natalia Gracianía, los diputados nacionales Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, la concejal Marjorette Saldías y el titular de ANSES Ushuaia, Mariano Delucca.

Durante la reunión analizaron la actualidad del turismo fueguino, destacaron la incorporación de los nuevos vuelos directos entre Brasil y Ushuaia y mantuvieron un encuentro con representantes del sector privado para dialogar sobre inversiones y promoción del destino.

La imagen no pasó desapercibida, ya que Scioli fue gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, candidato presidencial del kirchnerismo en 2015 y vicepresidente de la Nación entre 2003 y 2007, mientras que hoy es uno de los funcionarios más visibles del gobierno libertario.

En ese marco, el legislador Luciano Selzer destacó "la mirada federal del Gobierno nacional" y sostuvo que el turismo constituye una herramienta clave para generar desarrollo económico y empleo en Tierra del Fuego.

La visita de Scioli concluyó con su participación en la inauguración de la Fiesta Nacional de la Nieve en el Cerro Castor.