Scioli sumó una foto con los referentes libertarios fueguinos durante su visita a Ushuaia
Tierra del Fuego12/07/2026
El exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner y actual secretario de Turismo del Gobierno de Javier Milei mantuvo reuniones con legisladores y diputados de La Libertad Avanza durante su visita a Ushuaia.
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Según el Municipio, la información se actualizará en el lugar y también será difundida a través de los canales oficiales.
Martín Perez en el aniversario de Río Grande: "No hay desarrollo sin trabajo y no hay futuro sin comunidad"Tierra del Fuego12/07/2026
En el acto central por los 105 años de la ciudad, el intendente convocó a defender la industria fueguina, el empleo y la soberanía sobre Malvinas. También llamó a construir una ciudad "más justa, moderna, integrada y solidaria".
Martín Perez compartió el tradicional desayuno con los vecinos que cumplen años junto a Río GrandeTierra del Fuego12/07/2026
En el marco del 105° aniversario de la ciudad, el intendente encabezó un emotivo encuentro con riograndenses nacidos un 11 de julio, en una jornada de celebración realizada en el Polideportivo Carlos Margalot.
Ushuaia se prepara para otra semana bajo cero: se esperan hasta -12°C y podría volver la nieveTierra del Fuego12/07/2026
El pronóstico anticipa temperaturas extremas para los próximos días en la capital fueguina. El martes será la jornada más fría de la semana, mientras que para el miércoles por la noche podrían registrarse nuevas nevadas.
Desde Ushuaia, Scioli defendió el rumbo económico y volvió a apostar por el discurso de las inversionesTierra del Fuego11/07/2026
Durante la Fiesta Nacional del Invierno, el secretario de Turismo aseguró que la estabilidad económica impulsada por el Gobierno genera confianza para invertir y afirmó que existen proyectos turísticos por casi US$2.000 millones en todo el país.
Río Grande celebra sus 105 años: cronograma completo de actividades para este fin de semanaTierra del Fuego11/07/2026
Habrá acto oficial, desayuno con los vecinos que cumplen años, dos grandes kermesses familiares y una edición especial de "El Mercado en tu Barrio" con promociones, productos locales y propuestas para toda la familia.
La obra fue ejecutada íntegramente con recursos propios del Municipio y permitirá mejorar la conectividad, la circulación y el desarrollo de un sector estratégico de la ciudad.
El sábado se presentará estable, con temperaturas bajo cero y poco viento. Para el domingo se espera un leve ascenso de la temperatura, aunque hacia la noche podrían registrarse nevadas en la ciudad.
GOL Linhas Aéreas y LATAM Brasil comenzaron a operar conexiones directas entre São Paulo y la capital fueguina. Las nuevas rutas aportarán más de 2.000 plazas semanales durante la temporada alta y fortalecen el turismo receptivo.
Scioli llegó a Ushuaia para inaugurar el primer vuelo directo entre São Paulo y la capital fueguinaTierra del Fuego09/07/2026
El secretario de Turismo de la Nación participó del arribo inaugural de la aerolínea GOL Linhas Aéreas. También posó junto a parlamentarios libertarios.
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Facundo Exequiel Jeremías Gómez Ávila había protagonizado una fuga y posteriormente violado un domicilio de la calle 12 de Octubre donde también lesionó al propietario del inmueble.
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ANMAT prohibió la venta de mascarillas faciales y cosméticos de cuatro marcas por ser productos ilegítimosSalud13/07/2026
El organismo sanitario vetó la comercialización en todo el país de mascarillas faciales y una máscara para manos de las marcas USHAS, FAYANKOU, KAKAZIYAN y CHOVEMOAR por carecer de inscripción sanitaria. También ordenó retirar las publicaciones de venta online.