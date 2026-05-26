María Elena Delgado volvió a reclamar por la búsqueda de Sofía Herrera tras la difusión del rostro de su hija hecha con IA

A más de 17 años de la desaparición de Sofía Herrera, María Elena Delgado volvió a reclamar que la Justicia y las autoridades mantengan una búsqueda activa y permanente para intentar encontrar a su hija, quien hoy tendría 21 años.

La madre de Sofía habló luego de la emisión del programa especial realizado por el periodista Mauro Szeta en Río Grande y en la zona del camping John Goodall, donde desapareció la niña el 28 de septiembre de 2008. Allí también se difundió una nueva reconstrucción del rostro de Sofía elaborada mediante inteligencia artificial (IA).

Este martes, en diálogo coN el programa "Periodismo" de Radio Provincia Ushuaia, María Elena destacó el impacto emocional que le generó ver la nueva imagen con IA. “La verdad que para mí fue fuertísimo ver a mi hija crecer ahí con la inteligencia artificial”, expresó.

La representación muestra cómo podría verse Sofía actualmente y corresponde a una quinta actualización facial realizada por una ONG de Estados Unidos, material que Delgado también entregó al juzgado fueguino para solicitar una difusión oficial en todo el país. “Estoy esperando que se haga de manera oficial y que llegue a todos los lugares del país, aeropuertos, fronteras y organismos oficiales”, sostuvo.

En ese sentido, se refirió que la reconstrucción de la imagen podría acercarse bastante a cómo se vería actualmente su hija. “Es lo que arrojó la inteligencia artificial con fotos mías, de Fabián y de mi mamá. Yo espero que pueda estar así, por ahí tal vez un poquito más morochita, pero sí, puede ser”, expresó. Y agregó: “Es buscar a ciegas, porque hay chicos que crecen y siguen iguales, y otros que cambian muchísimo la carita. Esperemos que sí, que Sofía esté así”.

La imagen aún no pertenece a la búsqueda oficial, pero fue difundida por el propio programa de América TV

Según explicó, la actualización todavía no fue difundida institucionalmente por la Justicia y solamente se conoció públicamente a través del programa televisivo.

María Elena remarcó además que la principal herramienta que hoy tienen para seguir buscando a Sofía es justamente la difusión permanente del caso. “Lo único que tenemos hoy es la difusión y la actualización del rostro”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista cuestionó el funcionamiento del sistema de Alerta Sofía y aseguró que muchas veces la activación llega demasiado tarde. “La alerta es buena, pero depende de cuánto tarda un juez en pedirla. Un chico en pocas horas puede estar muy lejos del lugar donde lo llevaron”, advirtió.

También recordó que el 0800 vinculado a la búsqueda estuvo desactivado durante varios meses debido a recortes presupuestarios y señaló que recién volvió a funcionar recientemente tras reiterados reclamos.

Respecto de la investigación judicial, María Elena fue especialmente crítica y aseguró que actualmente no existen avances concretos. “No hay grandes movimientos. Solo se trabaja sobre los datos que llegan al escritorio, pero no salen a buscar ni generan nuevas investigaciones”, cuestionó.

Además, reclamó que tampoco hubo avances importantes respecto del principal sospechoso mencionado durante años en la causa, conocido como “Espanta la Virgen”. “No sé si realmente lo están buscando en Chile. Hace años que no hay novedades”, indicó.

Finalmente, María Elena aseguró que mantiene la esperanza de que la nueva imagen de Sofía permita generar nuevos datos. “Esperemos que sirva para que alguien recuerde algo o pueda reconocerla. Nosotros la vamos a seguir buscando siempre”, concluyó.