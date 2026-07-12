Martín Perez compartió el tradicional desayuno con los vecinos que cumplen años junto a Río Grande

En el marco de los festejos por el 105° aniversario de Río Grande, el intendente Martín Perez encabezó este sábado el tradicional desayuno junto a vecinos y vecinas que celebran su cumpleaños el mismo día en que la ciudad conmemora un nuevo año de vida.

El encuentro se desarrolló en el Polideportivo Carlos Margalot y reunió a decenas de riograndenses que compartieron una mañana de celebración junto a sus familias y autoridades municipales, en una actividad que ya forma parte de las tradiciones por el aniversario de la ciudad.

Durante la jornada, el jefe comunal hizo entrega de presentes a cada uno de los cumpleañeros y destacó la importancia de generar espacios de encuentro que fortalezcan el sentido de pertenencia y la identidad de la comunidad.

La propuesta busca homenajear a quienes comparten con Río Grande la fecha de su nacimiento y reconocer a las familias que, con su esfuerzo cotidiano, contribuyen al crecimiento y desarrollo de la ciudad.

El desayuno fue una de las primeras actividades oficiales organizadas por el Municipio en el marco de los festejos por el aniversario, que continuarán con el acto central, actividades recreativas y una edición especial de "El Mercado en tu Barrio", entre otras propuestas destinadas a toda la comunidad.

Con estas iniciativas, el Municipio de Río Grande busca reforzar los lazos con los vecinos y celebrar los 105 años de historia de una ciudad que continúa proyectando su crecimiento con el compromiso de quienes la habitan.