Una turista uruguaya y un guía de montaña murieron durante una excursión al glaciar Vinciguerra

Emiliano Feidas, fue encontrado sin vida junto a la joven Abril Pereira

Una joven turista uruguaya y un experimentado guía de montaña fueron hallados sin vida en la madrugada de este martes en un sector de alta montaña durante una excursión al glaciar Vinciguerra.

Las víctimas fueron identificadas como Abril Melina Marino Pereira, de 25 años y oriunda de Uruguay, y Emiliano Feidas, un reconocido guía de montaña de Ushuaia con amplia experiencia en actividades de trekking y excursiones en la zona.

La alarma se activó durante la noche del lunes, cuando familiares del guía advirtieron que ambos no habían regresado de la salida prevista hacia el glaciar. A partir de ese momento se desplegó un operativo de búsqueda encabezado por la Comisión de Auxilio de Ushuaia.

Tras varias horas de rastrillaje en condiciones complejas, los rescatistas lograron localizar a las dos personas en la parte superior del glaciar. Según las primeras informaciones, ambos ya se encontraban sin vida al momento del hallazgo.

Si bien las causas del hecho todavía no fueron confirmadas oficialmente, las primeras hipótesis indican que las víctimas podrían haber sufrido una caída en una zona de pendiente pronunciada. Será la investigación judicial la que determine con precisión cómo ocurrió el accidente.

Durante la mañana de este martes continuaban las tareas para recuperar los cuerpos, una labor dificultada por las características del terreno, la acumulación de nieve y las condiciones meteorológicas de la zona. No se descartaba la utilización de medios aéreos para concretar el operativo.

"Lo que nosotros llamamos el patio de casa., pareciera estar preparándose para que salgamos a jugar.

Algunas cosas suceden de manera sutil aunque no podamos percibirlas completamente", había publicado Emiliano, en su cuenta de Instagram ante de la tragedia.