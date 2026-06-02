Invitan en Ushuaia a una charla gratuita sobre salud sexual, prevención y bienestar

Con el objetivo de promover el acceso a información confiable y generar espacios de diálogo sobre salud sexual, el próximo viernes 5 de junio se llevará adelante en Ushuaia la charla abierta y gratuita "Cuidarse para Disfrutar: Prevención, información y bienestar para todas las edades".

La propuesta busca brindar herramientas para reflexionar sobre el autocuidado, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), el bienestar emocional y la sexualidad en las distintas etapas de la vida, promoviendo una mirada integral y responsable sobre la salud.

La actividad estará a cargo de la médica generalista Victoria Leguizamón y de la psicóloga Gisela Sosa Porscher, quienes compartirán información actualizada y responderán consultas de los asistentes en un ámbito de respeto, escucha y confidencialidad.

Desde la organización destacaron que el encuentro está dirigido a personas de todas las edades interesadas en ampliar conocimientos, despejar dudas y acceder a información basada en evidencia científica sobre salud sexual y reproductiva.

Además, previamente se habilitó un formulario para que quienes lo deseen puedan enviar preguntas o inquietudes que serán abordadas durante la charla.

El encuentro se desarrollará de 17 a 18:30 horas en la Casa de la Cultura y Solidaridad, ubicada en Maipú 1171, primer piso. La participación será libre y gratuita.

Datos de la actividad

📅 Viernes 5 de junio

🕔 17:00 a 18:30 horas

📍 Maipú 1171, primer piso

🎟️ Actividad libre y gratuita

📞 Informes e inscripción: 2901-407723