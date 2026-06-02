Río Grande abrió la inscripción para conductores y vehículos de aplicaciones de transporte

El Municipio de Río Grande informó hoy que puso en marcha el proceso de inscripción para conductores y vehículos que operan a través de plataformas electrónicas de transporte, en el marco de la normativa que regula esta actividad dentro de la ciudad.

Cómo inscribirse como conductor

Los interesados deberán ingresar al Portal Ciudadano, iniciar sesión y validar su identidad para acceder al trámite correspondiente.

Entre los requisitos exigidos se encuentran:

DNI vigente.

Licencia de conducir profesional categoría D1.

Certificado de antecedentes.

Constancias de ARCA y AREF.

Datos personales actualizados.

Una vez presentada la documentación, el Municipio realizará la verificación administrativa y notificará el resultado mediante correo electrónico.

Registro obligatorio de vehículos

Por otra parte, cada unidad afectada al servicio deberá completar su inscripción en el registro vehicular municipal.

Para ello se solicitará:

Impuesto automotor al día.

Título automotor.

Datos del titular registral.

Póliza de seguro para transporte de pasajeros vigente.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

Certificado de desinfección.

La habilitación definitiva quedará sujeta a la validación de toda la documentación presentada.

Desde el Municipio recordaron que toda la información aportada tiene carácter de declaración jurada y que la autoridad de aplicación podrá requerir documentación adicional cuando lo considere necesario.

Asimismo, remarcaron que la regulación de las plataformas electrónicas apunta a "consolidar un sistema de transporte seguro, responsable y controlado, garantizando condiciones adecuadas tanto para los pasajeros como para los conductores".

Quienes necesiten más información pueden acercarse a la Dirección de Transporte, ubicada en Pasaje Roca 1309, o comunicarse telefónicamente al 436200 interno 8035.