Irán anunció tres días de homenajes y un extenso funeral para el ayatolá Ali Khamenei
Mundo02/06/2026
Según funcionarios iraníes, Teherán prepara ceremonias de despedida que se extenderán durante varios días e incluirán una procesión fúnebre de 24 horas antes del traslado del cuerpo a Qom y Mashhad.
+Noticias
Es el segundo buque ruso alcanzado en menos de 24 horas por operaciones ucranianas, en una nueva demostración del alcance de los drones de Kiev.
Estados Unidos sancionó a Miguel Díaz-Canel y profundiza la presión sobre el gobierno cubano
APMundo05/06/2026
La administración de Donald Trump congeló activos y aplicó restricciones al presidente cubano, a integrantes de su familia y a miembros del entorno de Raúl Castro. La Habana rechazó la medida y la calificó como una nueva injerencia estadounidense.
Trump admitió que llamó “loco” a Netanyahu y lo responsabilizó por trabar las negociaciones con IránMundo04/06/2026
El presidente de Estados Unidos confirmó que mantuvo una tensa conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien calificó de “loco” por la escalada militar en el Líbano.
Corea del Norte presentó una nueva planta para producir combustible nuclear y promete ampliar su arsenalMundo04/06/2026
Kim Jong Un anunció que reforzará las capacidades nucleares del país “a un ritmo exponencial” y aseguró que la producción de material apto para armas se duplicó en los últimos cinco años.
La OMS redujo drásticamente los casos sospechosos de ébola en el Congo tras nuevos análisisMundo02/06/2026
El organismo confirmó que cientos de pacientes, inicialmente considerados sospechosos, padecían otras enfermedades como malaria o meningitis. Ya se registran más de 320 casos confirmados y 48 fallecidos.
El edificio donde trabajaban los servicios de emergencia quedó completamente destruido tras un ataque con cohetes. A pesar de los daños, las autoridades aseguraron que las tareas de asistencia y respuesta continúan sin interrupciones.
Alertan por el avance del ébola en el Congo: aumentan los casos y la respuesta sanitaria resulta insuficiente
ANSAMundo31/05/2026
Médicos Sin Fronteras advirtió que la epidemia declarada en la provincia de Ituri crece más rápido de lo esperado. La organización denunció demoras en la llegada de ayuda humanitaria y alertó sobre la falta de capacidad para diagnosticar nuevos contagios.
El presidente de Brasil cuestionó la medida impulsada por Washington de declarar terroristas al PCC y al Comando Vermelho y aseguró que su país tiene capacidad para combatir al crimen organizado sin intervención extranjera.
Colombia elige presidente en una votación marcada por la violencia y la polarización políticaMundo29/05/2026
Se termina la presidencia de Petro y este domingo los colombianos concurren a las urnas y podría haber segunda vuelta.
Estados Unidos declaró terroristas al PCC y al Comando Vermelho y tensiona su relación con BrasilMundo29/05/2026
La administración de Donald Trump incluyó a las dos principales organizaciones criminales brasileñas en la lista de grupos terroristas internacionales. Lula da Silva ya había manifestado su rechazo a la medida.
Lo + visto en U24
La Comisión de Auxilio reconstruyó el operativo en Vinciguerra que terminó con la muerte del guía de montaña y la turista uruguayaTierra del Fuego03/06/2026
El operativo se activó tras una denuncia por búsqueda de paradero realizada por la madre del guía de montaña. Las tareas demandaron horas de trabajo en uno de los sectores más exigentes de Tierra del Fuego.
Crecen las posibilidades para que Chile construya un túnel submarino hacia Tierra del FuegoTierra del Fuego04/06/2026
El proyecto contempla una conexión de 3,7 kilómetros bajo el estrecho de Magallanes entre Punta Delgada y Bahía Azul. Las nuevas estimaciones redujeron el costo a unos 500 millones de dólares, por lo que las autoridades avanzan en el proyecto.
La investigación permitió identificar al sospechoso mediante registros fílmicos. Fue aprehendido cuando se encontraba dentro de otro predio sin autorización y la Justicia ordenó su detención en flagrancia.
Murió el Indio Solari a los 77 años y el rock argentino despide a una de sus figuras más emblemáticasNacionales05/06/2026
El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su vivienda en el partido bonaerense de Ituzaingó.
Autopsias confirmaron que el guía de montaña y la turista uruguaya murieron por una caída de gran altura en el Glaciar VinciguerraTierra del Fuego05/06/2026
Los estudios forenses determinaron que Emiliano Feidas y Abril Marino Pereira sufrieron un traumatismo craneal grave y múltiples lesiones compatibles con una caída compleja. La Justicia brindó detalles de lo sucedido y descartaron una participación de terceros.