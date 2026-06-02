Irán anunció tres días de homenajes y un extenso funeral para el ayatolá Ali Khamenei

Autoridades iraníes informaron que se encuentran en marcha los preparativos para una serie de ceremonias de despedida y homenajes en memoria del ayatolá Ali Khamenei. De acuerdo con funcionarios de Teherán, las actividades incluirán tres días de actos oficiales y una procesión fúnebre que se prolongaría durante 24 horas en la capital del país.

Según la agencia Tasnim News, l anuncio fue realizado por Mohammad Amin Tavakolizadeh, vicealcalde de Teherán para Asuntos Culturales y Sociales, quien señaló que los preparativos se llevan adelante con la participación de organismos nacionales y municipios de distintas regiones de Irán.

Según explicó el funcionario, las autoridades aún definen el lugar principal donde se desarrollarán las ceremonias. Entre las opciones analizadas figuran la Gran Sala de Oraciones de Teherán (Mosalla) y el mausoleo del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini.

Tras las actividades previstas en la capital iraní, el cuerpo sería trasladado a las ciudades de Qom y Mashhad, donde también se realizarían actos religiosos y ceremonias de homenaje.

Tavakolizadeh indicó además que el lugar elegido para la sepultura final sería el santuario del imán Reza, uno de los sitios religiosos más importantes del país, ubicado en la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán.

Las autoridades esperan una importante afluencia de peregrinos procedentes de distintos países de la región, entre ellos Pakistán, Afganistán, India, Bangladesh y Cachemira. En ese marco, la organización Astan Quds Razavi y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica habrían coordinado medidas especiales para recibir a los visitantes y garantizar el desarrollo de las ceremonias.

Hasta el momento, el gobierno iraní continúa ultimando los detalles logísticos de los actos previstos para los próximos días.