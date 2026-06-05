Estados Unidos sancionó a Miguel Díaz-Canel y profundiza la presión sobre el gobierno cubano

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su esposa y otros dirigentes vinculados al poder cubano, en una decisión que profundiza la estrategia de presión impulsada por la administración de Donald Trump sobre la isla.

Entre los sancionados figura también Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, junto a otros integrantes de la familia Castro y allegados al gobierno cubano. Las medidas fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y contemplan el congelamiento de bienes y activos que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, además de restricciones para realizar operaciones financieras.

Las sanciones llegan en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana. La Casa Blanca viene endureciendo su política hacia Cuba mediante nuevas restricciones económicas y financieras, mientras la isla atraviesa una de las crisis económicas más severas de las últimas décadas, marcada por apagones, escasez de alimentos y dificultades para acceder a combustibles.

Además de los dirigentes políticos, las sanciones también alcanzan a organismos estatales y entidades vinculadas al aparato gubernamental cubano, en una señal de que Washington busca ampliar la presión sobre las estructuras de poder de la isla.

La reacción de La Habana no tardó en llegar. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó las medidas y acusó a Estados Unidos de intentar desestabilizar al país mediante acciones intervencionistas. Desde el gobierno cubano sostienen que las sanciones buscan agravar la crisis económica y generar tensiones internas.