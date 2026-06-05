Kicillof se definió como ricotero y expresó su dolor por la muerte del Indio Solari

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su profundo pesar por la muerte de Carlos "Indio" Solari y lo definió como "un héroe argentino" cuya obra marcó a varias generaciones.

Durante un homenaje realizado tras conocerse el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Kicillof aseguró que la noticia representa "un día tristísimo para miles y miles, cientos de miles de ricoteros", entre quienes se incluyó personalmente.

"Despedimos hoy al Indio y la verdad que despedimos a un artista, pero despedimos sobre todo a un héroe argentino", afirmó el mandatario bonaerense.

Kicillof destacó el impacto cultural y social de Solari, al señalar que fue una figura que "le dio lenguaje, poética y voz a una generación, a varias generaciones de argentinos y argentinas".

Asimismo, sostuvo que el legado del músico trasciende su obra artística y se refleja en valores que continúan vigentes. "Nos deja banderas", expresó, y enumeró tres conceptos centrales: "la verdadera libertad, la alegría y el futuro".

"Nos quedan su obra y sus banderas: la búsqueda de la verdadera libertad, la alegría y la convicción de que siempre hay un futuro por construir", agregó.

Las palabras del gobernador se suman a las numerosas muestras de dolor y reconocimiento que surgieron en todo el país tras la muerte de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.