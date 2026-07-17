Regresó al país el contingente de la Armada Argentina que participó de la misión humanitaria en Venezuela

El contingente de la Armada Argentina que integró la misión de asistencia humanitaria desplegada en Venezuela regresó al país y fue recibido en la Base Aeronaval Comandante Espora, donde se realizó una ceremonia de reconocimiento por las tareas desarrolladas en el país sudamericano.

Los efectivos arribaron durante la tarde a bordo de una aeronave Embraer ERJ-140 LR de la Fuerza Aérea Argentina, que partió desde el aeropuerto de El Palomar. El grupo estuvo conformado por 25 hombres y mujeres que participaron de la denominada "Operación Venezuela", destinada a colaborar con las poblaciones afectadas por una catástrofe natural.

Reconocimiento al personal desplegado

La ceremonia fue encabezada por el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante José Alberto Martí Garro, acompañado por autoridades de la Flota de Mar, la Aviación Naval, la Infantería de Marina y distintas unidades de la fuerza.

Durante el acto se dio lectura a una orden de felicitación en la que se destacó el desempeño del personal desplegado, resaltando su compromiso, profesionalismo, liderazgo y vocación de servicio durante la misión internacional.

"He seguido de cerca las tareas realizadas por este contingente y no tengo más que palabras de elogio para el trabajo que han desarrollado. Gracias por su labor extraordinaria de ayuda humanitaria", expresó Martí Garro ante los efectivos.

Tras la ceremonia, el jefe del contingente, capitán de fragata Luciano Gordillo, dio la orden de romper filas para permitir el esperado reencuentro con familiares y seres queridos.

Luego de más de quince días de trabajo en el exterior, los integrantes de la misión pudieron regresar a sus hogares en un momento cargado de emoción.

Además del reconocimiento realizado en Bahía Blanca, el Ministerio de Defensa también llevó adelante una ceremonia en el Edificio Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, para homenajear al personal de las Fuerzas Armadas que participó de la operación humanitaria en Venezuela.