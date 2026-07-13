Milei prorrogó la emergencia eléctrica hasta fines de 2027 y advierte que el sistema energético sigue en situación crítica

El presidente Javier Milei prorrogó la emergencia del Sector Energético Nacional en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal hasta el 31 de diciembre de 2027.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado en el Boletín Oficial. Según argumentó el Ejecutivo, si bien durante los últimos meses hubo avances en la normalización del sistema eléctrico, todavía persisten problemas estructurales que ponen en riesgo la continuidad y la confiabilidad del servicio.

Entre los principales fundamentos, el Gobierno sostuvo que el sistema opera con un margen de reserva muy reducido, que gran parte de la infraestructura eléctrica presenta décadas de antigüedad y que las obras de ampliación de la red de transporte aún se encuentran en ejecución.

El Gobierno sostiene que el sistema aún es vulnerable

En los considerandos del decreto se señala que durante el pico de demanda registrado en febrero de 2025 el margen operativo fue de apenas el 4,4%, un nivel considerado insuficiente para afrontar contingencias o eventos climáticos extremos.

Además, el Ejecutivo advirtió que:

Más del 60% de las fallas en distribución ocurren en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.

en distribución ocurren en alimentadores con más de 25 años de antigüedad. Las principales estaciones transformadoras operan con niveles de utilización superiores al 90% .

. Durante 2025 solo se incorporaron 154 kilómetros de líneas eléctricas y 1.580 MVA de capacidad de transformación, cifras consideradas insuficientes frente a las necesidades del sistema.

El Gobierno explicó que la extensión de la emergencia permitirá continuar con el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), avanzar con reformas regulatorias, sostener la recomposición tarifaria y garantizar la cadena de pagos administrada por CAMMESA.

También busca mantener herramientas para:

asegurar el abastecimiento eléctrico;

coordinar el suministro de combustibles para generación;

impulsar inversiones privadas;

ejecutar obras prioritarias de transporte eléctrico;

implementar el régimen de subsidios energéticos focalizados.

Otro de los argumentos del DNU es coordinar los plazos de la emergencia eléctrica con la ya vigente para el transporte y distribución de gas natural, también extendida hasta fines de 2027.

El Ejecutivo considera que ambos sistemas están estrechamente vinculados, ya que una parte importante de la generación eléctrica depende del gas natural.

El Gobierno sostuvo que no podía esperar el tratamiento legislativo ordinario debido al inminente vencimiento de la emergencia vigente y aseguró que una interrupción del régimen excepcional podría afectar la seguridad del abastecimiento, las inversiones y el funcionamiento del sistema eléctrico.

Con esta decisión, la administración de Javier Milei mantiene vigente el esquema de emergencia energética iniciado en diciembre de 2023 y extiende por un año y medio más las facultades excepcionales para intervenir en el mercado eléctrico argentino.