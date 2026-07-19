Milei anunció que declarará feriado nacional el día de los festejos por el subcampeonato de la Selección Argentina

El presidente Javier Milei anunció este domingo que el Gobierno nacional declarará feriado nacional el día en que la Selección Argentina realice los festejos por la obtención del subcampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló que la fecha será definida por el propio plantel. "Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei.

De esta manera, el Poder Ejecutivo dejó en manos de los futbolistas y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni la elección del día en que se realizarán los festejos oficiales en el país.

El anuncio se produjo pocas horas después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina finalizó como subcampeona tras caer por 1 a 0 frente a España. A pesar del resultado, la Selección fue recibida con muestras de apoyo y reconocimiento por parte de miles de hinchas, que destacaron el desempeño del equipo a lo largo del certamen.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno nacional brinde mayores precisiones sobre la instrumentación del feriado y la organización de los festejos, una vez que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los jugadores y el cuerpo técnico definan el cronograma de actividades.