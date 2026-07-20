Se cae la idea de un feriado nacional por la Selección y Messi no vuelve a Argentina

La posibilidad de declarar un feriado nacional para recibir a la Selección Argentina quedó prácticamente descartada luego de que se confirmara que Lionel Messi no regresará al país junto al resto del plantel tras el subcampeonato del Mundial 2026.

La ausencia del capitán argentino, sumada a la de otros futbolistas como Rodrigo De Paul, modificó por completo los planes que analizaba el Gobierno nacional para organizar un recibimiento multitudinario en Buenos Aires.

Según trascendió desde la Casa Rosada, el esquema de festejos previsto originalmente perdió sentido ante un regreso parcial de la delegación y el estado de ánimo del plantel tras la derrota en la final frente a España.

Messi permanecerá en Estados Unidos

Mientras una parte de la delegación emprenderá viaje hacia la Argentina, Lionel Messi permanecerá en Estados Unidos y no estará presente en el recibimiento que se prepara para este lunes.

De acuerdo con la información difundida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), varios jugadores viajarán directamente desde Norteamérica hacia sus respectivos clubes o iniciarán sus vacaciones, por lo que no todos integrarán el vuelo de regreso.

El avión con parte de la delegación tiene previsto arribar este lunes alrededor de las 18 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.