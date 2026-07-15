Villarruel desafió al Gobierno y aseguró que se juega contra "los piratas usurpadores"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional al publicar un mensaje en sus redes sociales en rechazo a la decisión de prohibir el ingreso al estadio con banderas, camisetas y otros elementos relacionados con las Islas Malvinas durante el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.

A través de una historia en sus redes sociales, Villarruel compartió una imagen con un fuerte contenido político: "Si en un Argentina-Inglaterra prohíben banderas y camisetas de Malvinas, entonces el partido nunca fue 'solo fútbol'. Intentan despolitizarlo con una decisión política. Quieren separar lo que la historia unió: fútbol, patria y memoria."

El posteo fue interpretado como una respuesta directa a la decisión anunciada por el Ministerio de Seguridad, luego de que la ministra, Alejandra Monteoliva, explicara que durante el operativo especial para el encuentro en Atlanta no se permitirá el ingreso con elementos que contengan referencias a las Islas Malvinas por considerarlos de contenido político. "Tuvimos una reunión y definimos que no se podrá entrar a la cancha con contenido provocativo", afirmó la funcionaria, quien agregó: "Banderas con las Malvinas es contenido político".