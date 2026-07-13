Condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el caso Skanska

El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes a los exfuncionarios kirchneristas Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, y José López, exsecretario de Obras Públicas, a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso Skanska, una de las primeras causas de corrupción vinculadas a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La sentencia los encontró culpables por los delitos de cobro de sobornos y administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de las irregularidades detectadas en contrataciones de la empresa constructora sueca Skanska.

El juicio oral había comenzado en 2024 y llegó a su etapa final con un total de 30 acusados. De ellos, 17 fueron absueltos, mientras que el resto recibió distintas condenas.

Entre los exdirectivos de Skanska condenados se encuentran Mario Piantoni, exmáximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, expresidente de la firma en Argentina; y Javier Azcárate, exgerente comercial, quienes recibieron cuatro años de prisión.

En tanto, Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional.

Un caso emblemático de corrupción

El caso Skanska fue uno de los primeros grandes escándalos de corrupción relacionados con la obra pública durante la era kirchnerista. La investigación se centró en el presunto pago de coimas mediante facturación apócrifa para la adjudicación y ejecución de obras vinculadas a la ampliación de gasoductos.

Con este fallo, el Tribunal Oral Federal N° 4 dio por concluido uno de los expedientes judiciales más antiguos en materia de corrupción administrativa en Argentina.