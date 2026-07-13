Investigan presuntas licencias de conducir truchas en Neuquén

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que interviene en la investigación por la presunta emisión irregular de Licencias Nacionales de Conducir en el Municipio de Neuquén y aseguró que trabaja junto a la Justicia y las autoridades locales para esclarecer los hechos.

En ese marco, el organismo nacional solicitó formalmente al Centro Emisor de Licencias (CEL) de la Municipalidad de Neuquén una copia de la denuncia penal presentada, información sobre el equipamiento provisto por la ANSV que pudiera estar vinculado con la causa y la documentación relacionada con las bajas administrativas del personal involucrado en la investigación.

Como parte de las medidas adoptadas, fiscalizadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial llevaron adelante una auditoría integral en el Centro Emisor de Licencias investigado.

Según informaron, las inspecciones continuarán durante los próximos días con el objetivo de verificar los procedimientos administrativos, relevar información y reunir pruebas que puedan aportar al avance de la causa judicial.

Asimismo, la ANSV puso a disposición del Municipio de Neuquén recursos técnicos y operativos para garantizar el funcionamiento del centro y el cumplimiento de los estándares del Sistema Nacional de Licencias de Conducir.

La Agencia recordó que circular con una licencia de conducir apócrifa o adulterada no constituye una simple infracción de tránsito, sino un delito penal.

Quienes sean detectados utilizando documentación falsa durante un control vial pueden enfrentar una causa judicial por uso de documento público falso, además de importantes multas económicas y la retención inmediata del vehículo.

Cómo identificar una licencia oficial

La Licencia Nacional de Conducir cuenta con distintos mecanismos de seguridad que permiten verificar su autenticidad, entre ellos:

Datos personales completos del titular.

Número de insumo único generado por el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).

Tinta con elementos visibles bajo luz ultravioleta en ambas caras del documento.

Código de seguridad individual.

Desde la ANSV señalaron que estas medidas permiten dificultar las falsificaciones y facilitan la detección de documentos adulterados durante los controles.