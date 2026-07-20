Le llueven las críticas a Samuel L. Jackson por sus dichos contra Argentina

Samuel L. Jackson en su cuenta trató a Argentina de racista, antes de asistir a la Final del Mundial 2026

El actor estadounidense quedó en el centro de una fuerte controversia luego de publicar un mensaje en el que pidió a la comunidad negra no apoyar a la Selección Argentina durante la final del Mundial 2026 y aseguró que el país es "el más racista del mundo".

Las declaraciones provocaron una rápida reacción en las redes sociales, donde miles de usuarios criticaron al reconocido intérprete por considerar que realizó una generalización sobre la sociedad argentina y difundió un mensaje estigmatizante.

En su publicación, Jackson escribió: "Querida comunidad negra: Por favor, no animen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista".

Además, compartió una imagen generada con inteligencia artificial de un hombre con la camiseta argentina junto al mensaje: "Si eres una persona negra que anima a Argentina, así es como te veo".

Las críticas también llegaron a una publicación de Adidas

Tras la viralización de sus declaraciones, numerosos usuarios argentinos comenzaron a responderle no solo en el posteo donde realizó esas afirmaciones, sino también en una publicación promocional de Adidas realizada por el actor en febrero pasado.

El posteo, originalmente destinado a promocionar productos de la marca deportiva, se llenó de comentarios cuestionando sus dichos sobre la Argentina. Adidas es, además, uno de los principales patrocinadores de la Selección Argentina, un detalle que muchos usuarios mencionaron al expresar su rechazo.