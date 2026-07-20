Le llueven las críticas a Samuel L. Jackson por sus dichos contra Argentina
Nacionales20/07/2026
El actor estadounidense calificó a la Argentina como "el país más racista del mundo" y desató una ola de repudios en redes sociales.
+Noticias
El Gobierno nacional redefinió el operativo de recepción tras confirmarse que Lionel Messi y otros referentes no regresarán al país junto al resto de la delegación.
Milei anunció que declarará feriado nacional el día de los festejos por el subcampeonato de la Selección ArgentinaNacionales19/07/2026
El Presidente informó a través de su cuenta de X que la fecha será definida por los jugadores y el cuerpo técnico. La medida busca facilitar las celebraciones por la histórica campaña de la Albiceleste en el Mundial 2026.
Regresó al país el contingente de la Armada Argentina que participó de la misión humanitaria en VenezuelaNacionales17/07/2026
Los 25 efectivos fueron recibidos en la Base Aeronaval Comandante Espora tras más de dos semanas de trabajo en las zonas afectadas por la catástrofe natural.
El Senado volvió a postergar la ley de propiedad privada tras un pedido de Patricia BullrichNacionales16/07/2026
La jefa del bloque libertario solicitó pasar la sesión a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. La moción fue aprobada por amplia mayoría y el oficialismo volvió a sufrir un revés en una iniciativa que aún no consigue los votos necesarios.
La vicepresidenta volvió a pronunciarse luego del triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra y respaldó la bandera que exhibieron los jugadores con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas".
Villarruel desafió al Gobierno y aseguró que se juega contra "los piratas usurpadores"Nacionales15/07/2026
La vicepresidenta compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales luego de que el Gobierno confirmara que no se permitirá ingresar al estadio con banderas, camisetas o carteles alusivos a las Islas Malvinas durante el partido entre Argentina e Inglaterra.
Condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el caso SkanskaNacionales13/07/2026
El Tribunal Oral Federal N° 4 halló culpables a los exfuncionarios kirchneristas por el cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado.
La Justicia investiga una presunta red de licencias nacionales de conducir truchas en la Municipalidad de Neuquén, mientras la ANSV colabora con la causa.
Milei prorrogó la emergencia eléctrica hasta fines de 2027 y advierte que el sistema energético sigue en situación críticaNacionales13/07/2026
Desde el Gobierno argumentan que el sistema eléctrico aún es vulnerable y decidió mantener la emergencia impuesta desde el 2023. En el decreto, se revela la falta de inversiones de las empresas.
Condenan al exjefe de Operaciones del ARA San Juan a tres años de prisión en suspenso y absuelven al resto de los acusadosNacionales08/07/2026
A casi nueve años de la tragedia que conmocionó a la Argentina y dejó 44 marinos muertos, la Justicia impuso una única condena en suspenso. La decisión generó desilusión entre los familiares, que durante años reclamaron responsabilidades por el hundimiento del submarino
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La AFA agradeció el apoyo de los argentinos: "Gracias por acompañarnos siempre"Mundial 202620/07/2026
Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, la entidad destacó el acompañamiento recibido durante todo el torneo. Además, informó que parte del plantel viajará directamente hacia sus clubes, mientras que una delegación llegará este lunes al país.
Se cae la idea de un feriado nacional por la Selección y Messi no vuelve a ArgentinaNacionales20/07/2026
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