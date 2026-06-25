Martín Pérez: “Tierra del Fuego tiene que empezar a pensar seriamente cómo diversificar su matriz productiva”

Martín Perez estuvo en China y visitó EHANG, una importante empresa de drones

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, analizó los resultados de su reciente viaje a China y planteó la necesidad de que Tierra del Fuego avance en una estrategia de diversificación productiva que permita aprovechar la capacidad industrial instalada y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Durante una entrevista con Radio Provincia, el jefe comunal explicó que la visita al país asiático formó parte de un trabajo que comenzó hace aproximadamente dos años y que estuvo centrado en tres ejes: institucional, productivo y técnico.

En el plano institucional, destacó la firma de un acuerdo de hermanamiento con la ciudad china de Benxi, ubicada en el norte del país asiático. “Fuimos a firmar un hermanamiento con una ciudad que tiene algunas características similares a Río Grande, salvando las enormes distancias. Es una ciudad industrial y con condiciones climáticas parecidas a las nuestras”, señaló.

Según explicó, este tipo de acuerdos tiene una relevancia estratégica para China porque permite construir relaciones de cooperación permanentes entre ciudades.

Pérez remarcó además la importancia de la relación económica que existe entre Río Grande y el gigante asiático. “China es el principal socio comercial de nuestra ciudad desde el punto de vista de la vinculación con la industria electrónica. Hay una relación económica permanente que nosotros buscamos reforzar viendo la situación actual”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que la provincia debe comenzar a generar nuevas alternativas de desarrollo que complementen la actividad industrial existente. “Tenemos que ver cómo hacemos para que nuestra industria, que viene golpeada, pueda utilizar la capacidad instalada, el conocimiento y la mano de obra calificada que tiene nuestra ciudad después de tantos años de industria metalúrgica y electrónica”, expresó.

Para el Intendente, la experiencia acumulada durante décadas de producción industrial representa una ventaja que puede ser utilizada para impulsar nuevas actividades. “Tenemos una potencialidad enorme. Tierra del Fuego tiene que empezar a pensar seriamente cómo diversificar su matriz productiva”, sostuvo.

Durante el viaje, la delegación visitó distintas empresas vinculadas a sectores tecnológicos y productivos. Una de ellas se dedica a la fabricación de equipamiento médico de alta complejidad.

“Recorrimos una planta donde fabrican tomógrafos, resonadores, ecógrafos y móviles sanitarios. Cuando uno observa la estructura, la tecnología y la lógica de funcionamiento, encuentra muchas similitudes con plantas que ya existen en Río Grande”, indicó.

Pérez consideró que la experiencia industrial fueguina demuestra que existen condiciones para avanzar hacia nuevos sectores.

Como ejemplo recordó que durante la pandemia empresas radicadas en la provincia lograron desarrollar respiradores que posteriormente fueron comercializados dentro y fuera del país. “Ese conocimiento adquirido durante todos estos años tiene que servir como base para nuevos desarrollos”, afirmó.

Otro de los sectores que despertó interés durante la visita fue el de los drones. El jefe comunal reveló que mantuvieron reuniones con una de las empresas más importantes de China en esa materia y adelantó que representantes de la firma visitarán Río Grande en los próximos días. “Están muy interesados. Hablamos de drones para transporte, combate de incendios, rescate y distintas aplicaciones tecnológicas”, explicó.

Finalmente, Pérez insistió en que Argentina debe ofrecer previsibilidad y reglas claras para atraer inversiones de largo plazo. “Tenemos que mostrar un camino de seriedad, no solamente con China sino con cualquier país del mundo. Hay que salir a buscar inversiones donde existan posibilidades para Tierra del Fuego, siempre resguardando nuestros intereses y pensando en el desarrollo productivo de la provincia”, concluyó.