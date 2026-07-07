Martín Perez descartó estar pensando en una candidatura para el 2027 y dijo que la "unidad por la unidad misma termina siendo un fracaso y una estafa electoral"

El intendente de Río Grande, Martín Perez, descartó estar pensando en una candidatura para 2027 y afirmó que hoy su prioridad está puesta en la gestión municipal y en la situación económica que atraviesan los vecinos de la ciudad.

En diálogo con FM Aire Libre, el jefe comunal sostuvo que "la cuestión electoral hoy sinceramente me tiene sin cuidado" y remarcó que el principal desafío es resolver los problemas concretos que enfrenta Río Grande.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el reclamo por los atrasos en la coparticipación provincial. Perez explicó que el Municipio mantiene una mesa de diálogo con el Gobierno de Tierra del Fuego para buscar una solución que permita reducir los plazos de demora en la transferencia de fondos. "Necesitamos resolver definitivamente los inconvenientes que se generan por los atrasos de coparticipación. A principios de año estábamos en alrededor de 24 días de demora y hoy estamos cerca de los 35 días. Eso complica la administración de nuestras finanzas y la respuesta a las demandas de la ciudad", expresó.

Consultado sobre su futuro político, el intendente fue categórico: "No soy candidato a nada, absolutamente a nada el año que viene. Hoy tenemos una situación compleja y alarmante, con trabajadores preocupados por su situación laboral y un modelo económico que está golpeando muy fuerte. Mi cabeza no está puesta en lo electoral".

Perez señaló además que aún resta definirse el calendario electoral nacional y posibles reformas políticas, por lo que consideró prematuro hablar de candidaturas cuando la prioridad debe ser la gestión.

En ese marco, mencionó que el Municipio continuará avanzando con anuncios vinculados a seguridad, salud y acceso al hábitat, incluyendo un importante plan de entrega de tierras durante el segundo semestre.

Sobre una eventual unidad política de cara a las próximas elecciones, el intendente dejó abierta la puerta al diálogo, aunque lanzó una fuerte definición sobre las alianzas electorales. "La unidad por la unidad misma termina siendo un fracaso y una estafa electoral, a las pruebas me remito y vean lo que ha sucedido desde octubre hasta la fecha", afirmó.

Y agregó que el desafío es construir una propuesta seria para Tierra del Fuego: "Lo importante es presentarle a nuestros vecinos alternativas de seriedad, de responsabilidad y de planificación sobre cómo vamos a resolver los problemas sociales, económicos y productivos que hoy tiene la provincia".

Finalmente, Perez sostuvo que el objetivo debe ser evitar que prevalezcan propuestas que, a su entender, debilitan el rol del Estado y profundizan las desigualdades, y llamó a encauzar un proyecto político con una mirada de largo plazo para Tierra del Fuego.