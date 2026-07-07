Rescataron a un excursionista lesionado en el Glaciar Ojo del Albino

Un importante operativo de rescate se llevó adelante en las últimas horas en el Glaciar Ojo del Albino, donde un excursionista sufrió una lesión que le impedía regresar por sus propios medios.

El procedimiento comenzó luego de que el Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 44 "Ushuaia" de Gendarmería Nacional, recibiera un pedido de auxilio por parte de la Comisión de Auxilio de Ushuaia, que alertó sobre una persona lesionada en las inmediaciones del glaciar.

Ante la emergencia, los rescatistas iniciaron el ascenso por un terreno de alta complejidad hasta llegar al lugar donde se encontraba el damnificado.

Una vez en el sitio, constataron que el excursionista presentaba un cuadro compatible con una posible fractura de tibia y peroné, lesión que le impedía movilizarse por sus propios medios.

Los efectivos de Gendarmería y los integrantes de la Comisión de Auxilio le brindaron los primeros auxilios, inmovilizaron la extremidad afectada y realizaron la evacuación utilizando una camilla de montaña Lecco Kong, especialmente diseñada para este tipo de rescates.

Tras un arduo descenso, el hombre fue trasladado hasta un sector seguro apto para operaciones aéreas, donde un helicóptero completó la evacuación hacia la ciudad de Ushuaia.

Finalmente, el excursionista fue derivado al hospital local para recibir atención médica y continuar con los estudios correspondientes sobre la lesión sufrida.