Bélgica goleó a Estados Unidos y avanzó a cuartos de final

ca dio un golpe de autoridad en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 al derrotar 4 a 1 a Estados Unidos, eliminando al seleccionado anfitrión y asegurando su clasificación a los cuartos de final, donde se medirá con España.

El gran protagonista de la noche fue Charles De Ketelaere, autor de un doblete que encaminó la victoria del conjunto europeo desde el inicio del encuentro.

Bélgica salió decidido a imponer condiciones y encontró la ventaja a los 9 minutos, cuando De Ketelaere aprovechó una recuperación en campo rival para definir con tranquilidad y establecer el 1-0.

Estados Unidos reaccionó y logró el empate a los 31 minutos gracias a Malik Tillman, cuyo tiro libre se desvió en la barrera y dejó sin posibilidades a Thibaut Courtois.

La alegría del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino duró muy poco. Apenas dos minutos después, Leandro Trossard envió un preciso centro desde la izquierda para que De Ketelaere, de cabeza, firmara el 2-1 y devolviera la ventaja a Bélgica antes del descanso.

En el complemento, un grave error del arquero Matt Freese terminó de inclinar el partido. Tras una presión de De Ketelaere, Hans Vanaken aprovechó el arco vacío para marcar el 3-1 a los 57 minutos.

Con Estados Unidos lanzado al ataque, Bélgica encontró espacios y liquidó la historia en el tiempo de descuento. Romelu Lukaku definió con categoría para sellar el 4-1 definitivo y confirmar la clasificación europea.

Con esta contundente victoria, Bélgica avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde tendrá un exigente duelo frente a España, en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.