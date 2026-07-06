Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales: el final de una era

Portugal quedó eliminado de la Copa Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España y, con esa derrota, Cristiano Ronaldo puso fin a su extraordinaria historia en los Mundiales.
Mundial 202606/07/2026

Mundial FOTO (7)

A los 41 años, el capitán portugués disputó su sexta Copa del Mundo, cerrando una trayectoria que lo convirtió en uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Aunque el título mundial fue el único gran trofeo que le faltó conquistar, su legado permanecerá intacto.

Máximo goleador de la historia del fútbol, ganador de múltiples títulos con clubes y con la selección de Portugal, Cristiano deja una marca imborrable en el deporte y una carrera repleta de récords que difícilmente puedan repetirse.

El Mundial 2026 fue el último capítulo de una leyenda que inspiró a millones de aficionados en todo el planeta. El sueño de levantar la Copa quedó pendiente, pero su nombre ya está escrito para siempre entre los más grandes de la historia del fútbol.

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