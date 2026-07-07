¡Infartante! Argentina logró una remontada histórica ante Egipto y está en cuartos de final

Argentina volvió a demostrar que nunca se rinde. En una noche inolvidable en el Estadio de Atlanta, el campeón del mundo protagonizó una remontada histórica para vencer 3-2 a Egipto y clasificarse a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

La selección de Lionel Scaloni estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro. Egipto sorprendió desde el inicio y abrió el marcador a los 15 minutos, cuando Yasser Ibrahim conectó de cabeza un preciso centro para poner el 1-0.

El golpe fue aún más duro pocos minutos después, cuando Lionel Messi desperdició un penal. El capitán argentino buscó su palo derecho, pero el arquero Mostafa Shobier adivinó la intención y mantuvo la ventaja egipcia.

Argentina dominó la posesión y generó las mejores ocasiones, pero chocó una y otra vez con la resistencia africana. Para colmo, en el segundo tiempo Egipto encontró el 2-0, un resultado que parecía sentenciar la eliminación albiceleste.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba 79 minutos, comenzó una remontada que quedará en la historia de los Mundiales.

El descuento llegó por intermedio de Enzo Fernández, que devolvió la esperanza a todo un país. Con el envión anímico, Argentina fue con todo en busca del empate y encontró el 2-2 pocos minutos después, desatando la locura en las tribunas.

Ya en el tiempo de descuento, cuando el partido parecía encaminado al alargue, apareció el gol que cambió la historia. La Albiceleste completó una remontada épica y selló el 3-2 definitivo, desatando un festejo inolvidable.

Herida, pero nunca vencida. Argentina volvió a demostrar su carácter en los momentos más difíciles y sigue con vida en la Copa Mundial 2026.