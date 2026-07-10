España derrotó a Bélgica y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

España volvió a demostrar que sabe aparecer en los momentos decisivos. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó 2-1 a Bélgica en un vibrante encuentro de cuartos de final y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se medirá con Francia.

El conjunto español fue superior durante gran parte del partido y logró abrir el marcador a los 30 minutos gracias a Fabián Ruiz, quien aprovechó un rebote dentro del área para vencer a Thibaut Courtois y poner el 1-0.

Cuando parecía que España tenía el control absoluto, Bélgica reaccionó antes del descanso. A los 41 minutos, Charles De Ketelaere conectó un preciso cabezazo tras un centro de Timothy Castagne y estableció el 1-1, devolviendo la emoción al encuentro.

En el complemento, España volvió a tomar la iniciativa y generó las mejores oportunidades, aunque se encontró con una defensa belga que resistía cada ataque y hacía pensar que el partido se definiría en el alargue.

Sin embargo, a los 87 minutos apareció nuevamente el hombre de los momentos importantes: Mikel Merino. El mediocampista, que había ingresado desde el banco, encontró un espacio dentro del área y marcó el 2-1 definitivo para desatar el festejo español y sentenciar la clasificación.

Con esta victoria, España se instaló entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y ahora tendrá una prueba de máxima exigencia frente a Francia, en un duelo que promete ser una verdadera final anticipada por un lugar en la definición del torneo.