España derrotó a Bélgica y avanzó a las semifinales del Mundial 2026
Mundial 202610/07/2026
La Roja se impuso 2-1 con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, eliminó a los Diablos Rojos y ahora enfrentará a Francia en busca de un lugar en la gran final.
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Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el conjunto francés derrotó 2-0 a Marruecos y avanzó a las semifinales, donde espera por el ganador de España y Bélgica.
El conjunto cafetero igualó 0-0 durante los 120 minutos, pero falló en la definición desde los doce pasos y se despidió de la Copa del Mundo. Suiza enfrentará a Argentina en los cuartos de final.
¡Infartante! Argentina logró una remontada histórica ante Egipto y está en cuartos de finalMundial 202607/07/2026
La Scaloneta perdía 2-0 hasta los 79 minutos, pero reaccionó con una remontada épica para ganar 3-2 y seguir soñando con el bicampeonato.
Con un brillante Charles De Ketelaere, los Diablos Rojos vencieron 4-1 al anfitrión y ahora enfrentarán a España en busca de un lugar en las semifinales.
Portugal quedó eliminado de la Copa Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España y, con esa derrota, Cristiano Ronaldo puso fin a su extraordinaria historia en los Mundiales.
España venció a Portugal sobre la hora y Cristiano Ronaldo se despidió de los MundialesMundial 202606/07/2026
Un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento le dio el triunfo por 1-0 a España. La Roja avanzó a los cuartos de final y Portugal quedó eliminado en el que fue el último Mundial de Cristiano Ronaldo.
Los ingleses se impusieron por 3-2 en un encuentro cargado de emociones. México luchó hasta el final y estuvo muy cerca de forzar el alargue, pero la selección de Thomas Tuchel resistió con un jugador menos y selló su clasificación.
Mundial 2026: Brasil quedó eliminado tras caer 2-1 ante Noruega y se despide NeymarMundial 202605/07/2026
Haaland marcó un doblete decisivo, Nyland fue figura bajo los tres palos y el descuento de Neymar no alcanzó para evitar la eliminación de la Canarinha.
Un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo fue suficiente para que el conjunto de Didier Deschamps continúe su camino hacia el título mundial. Francia está en cuartos de final.
Con sufrimiento y un Dibu Martínez heroico, Argentina venció a Cabo Verde y avanzó a octavos del Mundial 2026Mundial 202603/07/2026
La Selección ganó un partido mucho más complicado de lo esperado. Lionel Messi volvió a marcar, Lisandro Martínez también anotó y Emiliano "Dibu" Martínez fue clave con dos atajadas salvadoras. Ahora se viene Egipto.
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Scioli llegó a Ushuaia para inaugurar el primer vuelo directo entre São Paulo y la capital fueguinaTierra del Fuego09/07/2026
El secretario de Turismo de la Nación participó del arribo inaugural de la aerolínea GOL Linhas Aéreas. También posó junto a parlamentarios libertarios.
GOL Linhas Aéreas y LATAM Brasil comenzaron a operar conexiones directas entre São Paulo y la capital fueguina. Las nuevas rutas aportarán más de 2.000 plazas semanales durante la temporada alta y fortalecen el turismo receptivo.
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