Provincia Grande quiere frenar la venta de tierras a extranjeros en Tierra del Fuego

Foto: Alejandra Arce (Izq.) Jonatan Bogado (Cen.) Matías Lapadula (Der.)

Representantes de Provincia Grande en la Legislatura de Tierra del Fuego y en los Concejos Deliberantes de Río Grande y Ushuaia mantuvieron una reunión de trabajo para definir una agenda legislativa destinada a resguardar las tierras y los activos estratégicos de la provincia, ante el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone eliminar las restricciones para la compra y tenencia de inmuebles por parte de personas y capitales extranjeros.

Del encuentro participaron el legislador provincial Matías Lapadula y los concejales de Río Grande Alejandra Arce y Jonatan Bogado, mientras que la concejal de Ushuaia Daiana Freiberger se incorporó de manera virtual.

Durante la reunión, los dirigentes coincidieron en la necesidad de impulsar herramientas legislativas provinciales y municipales para preservar las tierras públicas, los recursos naturales y las áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de Tierra del Fuego. Asimismo, analizaron las facultades que poseen la Provincia y los municipios en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana y uso del suelo.

El legislador Matías Lapadula sostuvo que la tierra constituye un recurso estratégico cuya protección debe ser una prioridad. "La tierra es un bien irrecuperable. No vamos a tener más territorio y no podemos permitir que lugares estratégicos para el futuro de nuestra provincia queden sujetos a la especulación inmobiliaria o terminen en manos de capitales extranjeros", afirmó.

Además, remarcó que tanto la Legislatura como los Concejos Deliberantes cuentan con herramientas para intervenir en materia de planificación territorial. "Desde la Legislatura y los Concejos Deliberantes debemos trabajar de manera articulada para proteger nuestro territorio. Frente a este avance del Gobierno nacional, tenemos la responsabilidad de poner límites y defender lo que pertenece a todos los fueguinos", expresó.

Por su parte, la concejala Alejandra Arce destacó que la preservación de las tierras públicas resulta clave para garantizar el crecimiento ordenado de las ciudades y recordó que diversas obras de infraestructura ejecutadas en Río Grande fueron posibles gracias a inmuebles cedidos oportunamente por el Estado nacional. "Obras importantes realizadas durante la gestión de Martín Perez, como la doble Santa Fe y la ampliación de la avenida San Martín, fueron posibles gracias a tierras cedidas por el Estado nacional. No se puede pretender vender estos activos sin tener en cuenta el crecimiento y la planificación de la ciudad", manifestó.

En tanto, el concejal Jonatan Bogado consideró que el proyecto del Gobierno nacional requiere una respuesta institucional desde Tierra del Fuego. "Río Grande requiere decisiones comprometidas con su crecimiento y desarrollo, pero el Gobierno de Milei ataca sistemáticamente nuestra soberanía. Por eso, resulta indispensable proteger los activos estratégicos de nuestra ciudad y de toda la provincia", señaló.

Los representantes de Provincia Grande adelantaron que continuarán trabajando de manera coordinada para elaborar proyectos que permitan fortalecer la protección del territorio fueguino frente a las modificaciones que impulsa el Gobierno nacional.

Finalmente, sostuvieron que la defensa de las tierras públicas constituye una política estratégica para preservar la soberanía, resguardar los recursos naturales y garantizar las condiciones de desarrollo de las futuras generaciones.