Castración gratuita en Río Grande: cómo sacar turno y dónde se realizan las intervenciones

Los vecinos de Río Grande pueden acceder al servicio municipal de castración de mascotas mediante un sistema de turnos online que permite seleccionar el lugar donde se realizará la intervención.

La iniciativa forma parte del Plan Integral de Tenencia Responsable que lleva adelante el Municipio a través de la Dirección de Servicios Veterinarios y se complementa con campañas de vacunación, colocación de chips y jornadas de adopción.

La castración constituye una de las principales herramientas utilizadas para controlar la población de perros y gatos y forma parte de las políticas municipales destinadas a promover el cuidado responsable de los animales.

Cómo sacar un turno para castrar una mascota en Río Grande

Los turnos se solicitan de manera online mediante el formulario habilitado por el Municipio de Río Grande.

👉 Solicitar turno para castración en Río Grande

Al ingresar al sistema, los vecinos pueden seleccionar dónde desean realizar la intervención.

Actualmente, el servicio se presta en la Dirección de Servicios Veterinarios, ubicada en 25 de Mayo 2950, y en los quirófanos móviles instalados en Rafaela Ishton 1148 y Alicia Moreau de Justo 337, en Chacra II.

La disponibilidad de los turnos dependerá de la agenda existente al momento de realizar la solicitud.

Además de las castraciones, el Plan Integral de Tenencia Responsable contempla otras acciones destinadas a la población animal de Río Grande, entre ellas jornadas de adopción y campañas de vacunación y chipeo.