Argentina y Chile iniciaron un nuevo ejercicio combinado en el Canal Beagle

Unidades de las Armadas de ambos países se encuentran desplegadas en Puerto Williams para participar del ejercicio binacional, que busca fortalecer la interoperabilidad y la respuesta conjunta ante emergencias marítimas en una zona estratégica del extremo sur.
 
Tierra del Fuego26/08/2026

armada argentina

Las Armadas de Argentina y Chile iniciaron en Puerto Williams la XXV edición del ejercicio combinado Viekaren, una actividad de adiestramiento que se desarrolla en el marco del Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984 y que tiene como principal objetivo fortalecer la coordinación entre ambas fuerzas en el Canal Beagle.

El ejercicio contempla la estandarización y ejecución conjunta de procedimientos destinados a mejorar la capacidad de respuesta frente a distintas emergencias marítimas, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad en el mar, la búsqueda y rescate, la protección de la vida humana y el cuidado del medio ambiente.

La actividad se desarrolla en una zona de particular importancia estratégica para Argentina y Chile, donde las condiciones meteorológicas y geográficas representan un desafío adicional para las operaciones marítimas.

Por parte de la Armada Argentina participa el patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, perteneciente a la División Patrullado Marítimo y actualmente destacado como buque de estación en Ushuaia.

armada argentina canal beagle

También forman parte del ejercicio la lancha rápida ARA “Indómita” y las lanchas patrulleras ARA “Clorinda” y ARA “Baradero”, dependientes de la División Patrullado Austral del Comando del Área Naval Austral.

La Armada de Chile, en tanto, participa con los patrulleros de servicios generales ARCH “Isaza” y ARCH “Sibbald”, además de las lanchas de servicios generales ARCH “Alacalufe” y ARCH “Hallef”, pertenecientes al Distrito Naval Beagle. A estos medios se suma el Destacamento Aeronaval Puerto Williams.

Una de las características de esta edición es la incorporación del componente aeronaval, con la participación de un helicóptero naval UH-05 de la Armada de Chile y una aeronave B-200 de la Armada Argentina.

La incorporación de estos medios permite ampliar las capacidades de las fuerzas participantes, especialmente en tareas que requieren mayor velocidad de respuesta, alcance y acceso a sectores de difícil llegada para las unidades de superficie.

Entre las posibilidades operativas se encuentran las tareas de búsqueda y rescate, particularmente relevantes en una región donde las condiciones meteorológicas pueden dificultar las operaciones marítimas.

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