Argentina y Chile iniciaron un nuevo ejercicio combinado en el Canal Beagle

Las Armadas de Argentina y Chile iniciaron en Puerto Williams la XXV edición del ejercicio combinado Viekaren, una actividad de adiestramiento que se desarrolla en el marco del Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984 y que tiene como principal objetivo fortalecer la coordinación entre ambas fuerzas en el Canal Beagle.

El ejercicio contempla la estandarización y ejecución conjunta de procedimientos destinados a mejorar la capacidad de respuesta frente a distintas emergencias marítimas, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad en el mar, la búsqueda y rescate, la protección de la vida humana y el cuidado del medio ambiente.

La actividad se desarrolla en una zona de particular importancia estratégica para Argentina y Chile, donde las condiciones meteorológicas y geográficas representan un desafío adicional para las operaciones marítimas.

Por parte de la Armada Argentina participa el patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, perteneciente a la División Patrullado Marítimo y actualmente destacado como buque de estación en Ushuaia.

También forman parte del ejercicio la lancha rápida ARA “Indómita” y las lanchas patrulleras ARA “Clorinda” y ARA “Baradero”, dependientes de la División Patrullado Austral del Comando del Área Naval Austral.

La Armada de Chile, en tanto, participa con los patrulleros de servicios generales ARCH “Isaza” y ARCH “Sibbald”, además de las lanchas de servicios generales ARCH “Alacalufe” y ARCH “Hallef”, pertenecientes al Distrito Naval Beagle. A estos medios se suma el Destacamento Aeronaval Puerto Williams.

Una de las características de esta edición es la incorporación del componente aeronaval, con la participación de un helicóptero naval UH-05 de la Armada de Chile y una aeronave B-200 de la Armada Argentina.

La incorporación de estos medios permite ampliar las capacidades de las fuerzas participantes, especialmente en tareas que requieren mayor velocidad de respuesta, alcance y acceso a sectores de difícil llegada para las unidades de superficie.

Entre las posibilidades operativas se encuentran las tareas de búsqueda y rescate, particularmente relevantes en una región donde las condiciones meteorológicas pueden dificultar las operaciones marítimas.