Nicolás Maduro reapareció con fotos desde la cárcel de Nueva York

Nicolás Maduro reapareció públicamente este domingo con fotografías difundidas a través de sus redes sociales desde la cárcel de Nueva York donde permanece detenido. Las imágenes, que llevan fecha del 25 de junio, fueron publicadas ahora junto con un mensaje dedicado especialmente a sus nietos y a quienes continúan expresándole su apoyo.

En las fotografías, Maduro aparece vestido con un conjunto deportivo gris, sonriente y realizando con sus manos el gesto de la victoria. El mensaje que acompañó las imágenes llevó como encabezado “Pequeño regalo de amor y esperanza”.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió.

En la publicación, Maduro aseguró que permanece firme y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su detención. “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero”, expresó.

El mensaje también incluyó una referencia a su esposa, Cilia Flores, quien permanece detenida junto a él, y una cita bíblica. Maduro cerró la publicación con un mensaje de confianza y esperanza: “Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá”.

Las fotografías fueron difundidas en las cuentas de Maduro en distintas redes sociales y posteriormente replicadas por dirigentes y sectores vinculados al chavismo. Según información publicada por su entorno, las imágenes fueron tomadas el 25 de junio, durante la semana del Día del Padre, y recién fueron difundidas este domingo.