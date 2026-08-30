Javier Milei volvió a atacar al periodismo y cuestionó a quienes critican a su Gobierno

Javier Milei volvió a protagonizar una fuerte embestida contra el periodismo a través de sus redes sociales, donde cuestionó a periodistas y analistas políticos que, según sostuvo, basan sus críticas al Gobierno en información que no se corresponde con los datos oficiales.

En una de sus publicaciones, el Presidente afirmó que mientras su administración responde “con datos y resultados”, sus críticos se manejan con “chimentos de peluquería”. En el mismo mensaje utilizó expresiones insultantes para referirse a quienes considera responsables de ese tipo de cobertura y cerró con la frase “CIAO”.

Horas antes, Milei había compartido otra publicación en la que calificó de “excelente” una nota periodística y volvió a cuestionar a quienes, según su mirada, descalifican los resultados económicos de su gestión.

“A las mierdas humanas que se la pasan mintiendo, esta catarata de datos no les gustará”, escribió el mandatario, antes de anticipar que algún crítico intentará confrontar esos datos con “alguna encuesta bien pedorra”. El mensaje terminó con la expresión “Periodismo argento (95%)”.

Las publicaciones fueron realizadas en su cuenta oficial de X y forman parte de una nueva escalada de cuestionamientos del Presidente hacia sectores del periodismo y del análisis político.

Los mensajes se conocieron en medio de la defensa que distintos integrantes del Gobierno vienen realizando de los resultados económicos de la gestión de Milei. En ese marco, el eje planteado por el mandatario volvió a estar puesto en la necesidad de contrastar las críticas con indicadores y datos concretos, sin embargo los datos de las calle vuelven perforan y quiebran un relato estadístico.