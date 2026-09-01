ANSES: calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y beneficiarios
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.
Los pagos se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI y contemplan jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, Pensiones No Contributivas, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones
Para quienes cobran hasta un haber mínimo, el cronograma comienza el 8 de septiembre:
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
|0
|8 de septiembre
|1
|9 de septiembre
|2
|10 de septiembre
|3
|11 de septiembre
|4
|14 de septiembre
|5
|15 de septiembre
|6
|16 de septiembre
|7
|17 de septiembre
|8
|18 de septiembre
|9
|21 de septiembre
En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, las fechas son:
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
|0 y 1
|22 de septiembre
|2 y 3
|23 de septiembre
|4 y 5
|24 de septiembre
|6 y 7
|25 de septiembre
|8 y 9
|28 de septiembre
AUH y Asignación Familiar por Hijo
El calendario para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo coincide con el cronograma de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Asignación por Embarazo y Prenatal
Para la Asignación por Embarazo, los pagos comenzarán el 10 de septiembre y se extenderán hasta el 23:
- 0: 10 de septiembre
- 1: 11 de septiembre
- 2: 14 de septiembre
- 3: 15 de septiembre
- 4: 16 de septiembre
- 5: 17 de septiembre
- 6: 18 de septiembre
- 7: 21 de septiembre
- 8: 22 de septiembre
- 9: 23 de septiembre
La Asignación por Prenatal se abonará de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
- 2 y 3: 11 de septiembre
- 4 y 5: 14 de septiembre
- 6 y 7: 15 de septiembre
- 8 y 9: 16 de septiembre
Pensiones No Contributivas y otras prestaciones
Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán el siguiente cronograma:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- 2 y 3: 9 de septiembre
- 4 y 5: 10 de septiembre
- 6 y 7: 11 de septiembre
- 8 y 9: 14 de septiembre
En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre.
La Asignación por Maternidad tendrá como período de pago del 10 de septiembre al 9 de octubre, independientemente de la terminación del documento.
Para las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción, el período establecido va del 9 de septiembre al 9 de octubre.
Finalmente, la Prestación por Desempleo comenzará a abonarse el 22 de septiembre:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- 2 y 3: 23 de septiembre
- 4 y 5: 24 de septiembre
- 6 y 7: 25 de septiembre
- 8 y 9: 28 de septiembre
Los beneficiarios pueden consultar su fecha específica de cobro a través de los canales oficiales de ANSES.