ANSES: calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

Los pagos se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI y contemplan jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, Pensiones No Contributivas, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones

Para quienes cobran hasta un haber mínimo, el cronograma comienza el 8 de septiembre:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 8 de septiembre 1 9 de septiembre 2 10 de septiembre 3 11 de septiembre 4 14 de septiembre 5 15 de septiembre 6 16 de septiembre 7 17 de septiembre 8 18 de septiembre 9 21 de septiembre

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, las fechas son:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 y 1 22 de septiembre 2 y 3 23 de septiembre 4 y 5 24 de septiembre 6 y 7 25 de septiembre 8 y 9 28 de septiembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

El calendario para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo coincide con el cronograma de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Asignación por Embarazo y Prenatal

Para la Asignación por Embarazo, los pagos comenzarán el 10 de septiembre y se extenderán hasta el 23:

0: 10 de septiembre

1: 11 de septiembre

2: 14 de septiembre

3: 15 de septiembre

4: 16 de septiembre

5: 17 de septiembre

6: 18 de septiembre

7: 21 de septiembre

8: 22 de septiembre

9: 23 de septiembre

La Asignación por Prenatal se abonará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

2 y 3: 11 de septiembre

4 y 5: 14 de septiembre

6 y 7: 15 de septiembre

8 y 9: 16 de septiembre

Pensiones No Contributivas y otras prestaciones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

2 y 3: 9 de septiembre

4 y 5: 10 de septiembre

6 y 7: 11 de septiembre

8 y 9: 14 de septiembre

En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre.

La Asignación por Maternidad tendrá como período de pago del 10 de septiembre al 9 de octubre, independientemente de la terminación del documento.

Para las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción, el período establecido va del 9 de septiembre al 9 de octubre.

Finalmente, la Prestación por Desempleo comenzará a abonarse el 22 de septiembre:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

2 y 3: 23 de septiembre

4 y 5: 24 de septiembre

6 y 7: 25 de septiembre

8 y 9: 28 de septiembre

Los beneficiarios pueden consultar su fecha específica de cobro a través de los canales oficiales de ANSES.