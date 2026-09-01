ANSES: calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y beneficiarios

El organismo dio a conocer las fechas de cobro de septiembre para jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares, embarazo, maternidad, Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo.
Tenés que saber01/09/2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

Los pagos se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI y contemplan jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad, Pensiones No Contributivas, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones

Para quienes cobran hasta un haber mínimo, el cronograma comienza el 8 de septiembre:

Terminación de DNIFecha de cobro
08 de septiembre
19 de septiembre
210 de septiembre
311 de septiembre
414 de septiembre
515 de septiembre
616 de septiembre
717 de septiembre
818 de septiembre
921 de septiembre

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, las fechas son:

Terminación de DNIFecha de cobro
0 y 122 de septiembre
2 y 323 de septiembre
4 y 524 de septiembre
6 y 725 de septiembre
8 y 928 de septiembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

El calendario para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo coincide con el cronograma de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Asignación por Embarazo y Prenatal

Para la Asignación por Embarazo, los pagos comenzarán el 10 de septiembre y se extenderán hasta el 23:

  • 0: 10 de septiembre
  • 1: 11 de septiembre
  • 2: 14 de septiembre
  • 3: 15 de septiembre
  • 4: 16 de septiembre
  • 5: 17 de septiembre
  • 6: 18 de septiembre
  • 7: 21 de septiembre
  • 8: 22 de septiembre
  • 9: 23 de septiembre

La Asignación por Prenatal se abonará de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • 2 y 3: 11 de septiembre
  • 4 y 5: 14 de septiembre
  • 6 y 7: 15 de septiembre
  • 8 y 9: 16 de septiembre

Pensiones No Contributivas y otras prestaciones

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • 2 y 3: 9 de septiembre
  • 4 y 5: 10 de septiembre
  • 6 y 7: 11 de septiembre
  • 8 y 9: 14 de septiembre

En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre.

La Asignación por Maternidad tendrá como período de pago del 10 de septiembre al 9 de octubre, independientemente de la terminación del documento.

Para las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción, el período establecido va del 9 de septiembre al 9 de octubre.

Finalmente, la Prestación por Desempleo comenzará a abonarse el 22 de septiembre:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • 2 y 3: 23 de septiembre
  • 4 y 5: 24 de septiembre
  • 6 y 7: 25 de septiembre
  • 8 y 9: 28 de septiembre

Los beneficiarios pueden consultar su fecha específica de cobro a través de los canales oficiales de ANSES.

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