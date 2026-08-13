Murió Prichard Colón a los 33 años, el boxeador cuya trágica pelea conmocionó al mundo

Prichard Colón, el exboxeador puertorriqueño cuya historia trascendió ampliamente el deporte después de sufrir una devastadora lesión cerebral durante una pelea en 2015, murió este jueves.

Su fallecimiento fue confirmado por su familia, después de casi 11 años de lucha y rehabilitación. Colón necesitó asistencia permanente desde aquel combate que puso fin abruptamente a una de las carreras más prometedoras del boxeo puertorriqueño.

Antes de la tragedia, Prichard Colón era considerado una figura con enorme proyección. Había construido un récord profesional de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, antes de disputar la pelea que terminaría cambiando completamente su vida.

El 17 de octubre de 2015 enfrentó a Terrel Williams en Fairfax, Virginia. Durante el combate, Colón recibió reiterados golpes en la parte posterior de la cabeza, una acción prohibida en el boxeo y conocida popularmente como “golpe de conejo”.

La pelea continuó y Colón llegó a manifestar que se sentía mareado. Tras el combate regresó al vestuario, donde comenzó a sentirse mal, vomitó y finalmente colapsó.

Fue trasladado de urgencia a un hospital y los médicos determinaron que había sufrido un hematoma subdural, una grave hemorragia cerebral. Debió ser sometido a una cirugía de emergencia para reducir la presión sobre su cerebro.