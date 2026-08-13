Murió Prichard Colón a los 33 años, el boxeador cuya trágica pelea conmocionó al mundo
Tenés que saber13/08/2026
El puertorriqueño falleció después de más de una década luchando contra las consecuencias de una grave lesión cerebral sufrida durante un combate en 2015. Su historia se hizo conocida mundialmente en Internet.
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