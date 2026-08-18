YouTube cambiará la forma de contar las visualizaciones de sus videos desde el 24 de agosto

YouTube anunció un cambio importante en la manera de contabilizar las visualizaciones de los videos que comenzará a aplicarse a partir del próximo 24 de agosto.

Con el nuevo sistema, una visualización será registrada desde el instante en que el contenido comience a reproducirse, modificando el criterio utilizado hasta ahora para los videos tradicionales de la plataforma.

La medida busca unificar la forma de medición dentro de YouTube, después de que un cambio similar fuera implementado durante el año pasado para los Shorts, el formato de videos breves de la compañía.

La modificación también acercará el contador de YouTube al sistema utilizado por otras plataformas como Instagram y TikTok, donde una reproducción comienza a contabilizarse prácticamente desde el inicio del contenido. En X, en cambio, se requieren dos segundos de reproducción para registrar una visualización.

El nuevo criterio podría generar cambios visibles en las cifras de reproducciones, especialmente en contenidos que aparecen ante una gran cantidad de usuarios, aunque YouTube diferenciará esas visualizaciones de aquellas que utiliza para determinar la monetización.

Qué pasará con los ingresos de los canales

Uno de los principales interrogantes frente al cambio está relacionado con los pagos que reciben los creadores. La compañía aclaró que el nuevo sistema de conteo no modificará los ingresos ni los requisitos para acceder al Programa de Socios de YouTube (YPP).

Según explicó la plataforma, la monetización continuará tomando como referencia métricas vinculadas con las visualizaciones con interacción y las horas de reproducción con interacción, y no simplemente la cantidad total que aparecerá en el contador público.

Esto significa que un incremento en las visualizaciones registrado a partir del nuevo criterio no implicará necesariamente un aumento equivalente de los ingresos obtenidos por un canal.

El cambio entrará en vigencia el 24 de agosto y afectará la forma en que usuarios y creadores ven reflejado el alcance de los videos, mientras que las métricas utilizadas para determinar la monetización continuarán funcionando de manera diferenciada.