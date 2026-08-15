Cuál es la mejor época del año para viajar a Ushuaia

Elegir cuándo viajar a Ushuaia depende principalmente de lo que cada visitante quiera encontrar: nieve, esquí, trekking, días largos, paisajes otoñales o una temporada con menor movimiento turístico.

La ciudad más austral de Argentina ofrece experiencias muy diferentes durante las cuatro estaciones. Mientras el invierno transforma las montañas y los valles en un paisaje cubierto de nieve, durante el verano las extensas horas de luz permiten aprovechar gran parte del día al aire libre.

Por eso, no existe una única respuesta sobre cuál es la mejor época para viajar a Ushuaia. Para quienes sueñan con conocer la nieve, los meses de invierno son los indicados; para quienes prefieren realizar caminatas y excursiones con más horas de luz, el verano presenta condiciones más favorables.

También hay períodos intermedios, como el otoño y la primavera, que ofrecen paisajes completamente distintos y pueden resultar interesantes para quienes buscan conocer otra cara de Tierra del Fuego.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Ushuaia?

Para un primer viaje y si la nieve no es una prioridad, el verano, especialmente entre diciembre y marzo, es uno de los períodos más atractivos por la cantidad de horas de luz disponibles. Sin embargo, en los últimos veranos las lluvias fueron más constantes.

La Secretaría de Turismo de Ushuaia señala que en enero la temperatura media es de 9,6 °C y los días llegan a tener casi 18 horas de luz. Esto permite disponer de mucho más tiempo para realizar excursiones, caminatas y actividades al aire libre.

El invierno, en cambio, es la temporada indicada para quienes quieren experimentar Ushuaia con nieve, practicar esquí, snowboard o conocer los centros invernales.

Las temperaturas más bajas suelen registrarse hacia fines de julio y principios de agosto, con una media cercana a 1 °C, aunque las mínimas podrían superar los -10 grados bajo cero. En invierno, la ciudad dispone de aproximadamente 7 a 8 horas de luz diarias.

¿Cuándo hay nieve en Ushuaia?

La temporada de nieve en Ushuaia comienza generalmente durante el otoño. Dependiendo de las condiciones meteorológicas de cada año, pueden registrarse las primeras nevadas importantes después del 15 de mayo, dando paso progresivamente a las condiciones propias del invierno fueguino.

Durante junio la presencia de nieve comienza a ser más frecuente, mientras que julio y agosto son los meses con mayores probabilidades de encontrar paisajes nevados, tanto en los alrededores de la ciudad como en los valles y sectores de montaña.

En septiembre todavía pueden registrarse nevadas y mantenerse acumulaciones en distintos puntos, aunque las condiciones comienzan a cambiar a medida que avanza el mes.

Por ese motivo, si el objetivo principal del viaje es conocer Ushuaia con nieve y disfrutar de actividades invernales, julio y agosto son los meses más recomendables. Junio y septiembre también pueden ser buenas alternativas, siempre teniendo en cuenta que la cantidad y duración de la nieve dependen de las condiciones de cada temporada.