El Gobierno nacional aprobó aumentos en las tarifas de luz y gas en septiembre

Las tarifas de los servicios de electricidad y gas natural aumentan desde septiembre de 2026, de acuerdo con los nuevos cuadros tarifarios publicados por el Gobierno nacional y el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

Según informó oficialmente el Gobierno, el incremento promedio en las facturas será del 1,75% para la electricidad y del 1,40% para el gas natural. La actualización fue vinculada con la necesidad de continuar con la normalización de los precios del sector frente al escenario de mayores costos energéticos internacionales.

La aplicación no es idéntica para ambos servicios. En el caso de la electricidad, el nuevo esquema alcanza a los usuarios de Edenor y Edesur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado nacional tiene competencia regulatoria. Para el gas natural, en cambio, la actualización tiene alcance nacional.

Qué cambia en septiembre

Los nuevos valores comenzaron a regir desde las 0 horas del 1° de septiembre. En electricidad, el ENReGE aprobó los cuadros tarifarios correspondientes tanto para usuarios residenciales sin subsidio como para aquellos que reciben subsidios. Las resoluciones también establecen los valores correspondientes al costo del Mercado Eléctrico Mayorista y la identificación del subsidio estatal en las facturas.

La Resolución 507/2026, publicada este 1° de septiembre en el Boletín Oficial, estableció además una actualización del 1,24% en los valores correspondientes al equipamiento regulado de Transener, a partir del mecanismo que combina la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El documento oficial señala que durante julio el IPIM registró una variación del 0,80%, mientras que el IPC aumentó 2,11%. Con una ponderación del 67% para el IPIM y del 33% para el IPC, el ajuste resultante para los valores de transporte eléctrico fue del 1,24%.

Junto con la actualización tarifaria, el Gobierno decidió ampliar el límite de consumo eléctrico alcanzado por la bonificación extraordinaria. El tope pasó a 200 kWh mensuales, en lugar de los 150 kWh que estaban previstos originalmente para esta etapa del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La bonificación extraordinaria para la electricidad quedó establecida en 25%, que se suma a una bonificación base del 50%, mientras que para el gas natural la bonificación extraordinaria se fijó en 24,5%, alcanzando en conjunto el 74,5% en los casos correspondientes.