Gendarmería allanó un campamento cordillerano en Mendoza y secuestró cuatro motos de nieve ingresadas de contrabando

Gendarmería Nacional concretó el secuestro de cuatro motos de nieve de origen extranjero que no contaban con el aval aduanero correspondiente, tras realizar un allanamiento en un complejo ubicado a 2.420 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Mendoza.

Según se informó oficialmente, el procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Garantías de San Rafael, con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de dicha localidad, en el marco de una causa promovida por presunta infracción al Código Aduanero.

Las actuaciones judiciales fueron llevadas a cabo por personal de la Sección "Núcleo", dependiente del Escuadrón 29 "Malargüe", y constituyeron el resultado de tres meses de tareas investigativas orientadas a acreditar el ingreso irregular de los vehículos al territorio nacional en zonas cercanas al Paso Internacional Fronterizo con Chile.

El operativo requirió un despliegue logístico particular debido a las condiciones meteorológicas del terreno cordillerano. A causa de las intensas nevadas en la zona del Cerro Campanario, las patrullas terrestres debieron abandonar los móviles oficiales y completar el trayecto mediante una caminata a pie de tres kilómetros para poder arribar al campamento objeto del mandamiento judicial.

Una vez en la base del complejo, los gendarmes contaron con el apoyo técnico de la Delegación de Vehículos Aéreos No Tripulados (V.A.N.T.) de la Policía de la Provincia de Mendoza para inspeccionar la propiedad. Durante la requisa se detectaron las cuatro unidades de nieve sin ningún tipo de certificación legal, además de documentación relevante para el expediente.

Ante el hallazgo, las autoridades judiciales intervinientes dispusieron la incautación de los vehículos y la instrucción de las actuaciones de rigor por contrabando.