ATE suspendió el paro en los aeropuertos de Argentina

El paro convocado por ATE en los aeropuertos de todo el país fue pospuesto hasta nuevo aviso, luego de que el sindicato reclamara al Ministerio de Trabajo la convocatoria a una audiencia para discutir el alcance de los servicios mínimos establecidos por el Gobierno.

La medida de fuerza había comenzado este jueves con una protesta en el acceso al Aeroparque Metropolitano y estaba prevista en más de 27 terminales aéreas de la Argentina, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), confirmó al medio porteño Infobae que el gremio solicitó formalmente una instancia de diálogo con la cartera laboral para definir el esquema mediante el cual se garantizaría el 75% de las prestaciones aéreas durante las franjas alcanzadas por la protesta.

Desde ATE habían advertido que, si no se alcanzaba un acuerdo con el Gobierno, las medidas de fuerza continuarían durante la jornada del viernes. Sin embargo, tras el pedido de audiencia, el paro quedó postergado hasta nuevo aviso.