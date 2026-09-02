Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza y cuestionó el rumbo del Gobierno: “No se puede olvidar a la gente”

La concejal de La Libertad Avanza en La Matanza, Leila Gianni, anunció su renuncia al espacio político y aseguró que se trata de una decisión “profundamente meditada”, motivada por sus diferencias con el rumbo que tomó el proyecto.

“Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza”, comunicó Gianni, quien sostuvo que no quiere formar parte de un espacio que, según su mirada, “está dejando afuera a muchos argentinos” y donde siente que “no se escucha al pueblo”.

La dirigente aclaró que mantiene su respaldo al proceso de ordenamiento económico impulsado por el Gobierno. “Había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad”, afirmó.

Sin embargo, cuestionó que las medidas económicas no contemplen las dificultades que atraviesan distintos sectores. “La macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino”, expresó.

Críticas al funcionamiento de La Libertad Avanza

Gianni también cuestionó la relación de la política con el territorio y defendió la necesidad de recorrer los barrios aun fuera de los períodos electorales.

“Recorrer el territorio no es estar en campaña. Es hacer tu trabajo”, sostuvo, al reclamar una mayor presencia de los dirigentes en los barrios y cercanía con los vecinos.

En otro tramo de su comunicado, cuestionó el uso de la política para obtener beneficios personales y afirmó que no está dispuesta a aceptar que se transforme “en una herramienta para hacer negocios con el poder político de turno”.

La concejal aseguró además que había planteado sus diferencias previamente y que no obtuvo respuestas. “Cuando una persona plantea algo así y del otro lado hay silencio, también hay una respuesta”, afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la situación de seguridad en La Matanza. Gianni afirmó que “el narco avanza” en los barrios y sostuvo que muchas familias sienten que están solas frente a la inseguridad.

En ese contexto, responsabilizó políticamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por la situación del distrito.

Finalmente, Gianni aseguró que su salida de La Libertad Avanza no implica abandonar sus convicciones políticas y anticipó la construcción de un nuevo espacio. “Vine a la política a trabajar y a defender a los vecinos”, sostuvo, y concluyó: “Elijo una fuerza que nace de abajo”.