Marcela Pagano destrozó los anuncios de Milei por Malvinas: “Firmeza con el Reino Unido a la mañana, dependencia a la tarde"

Tras el mensaje brindado por cadena nacional por el presidente Javier Milei, en el que anunció un paquete de medidas frente a la explotación petrolera en Malvinas y el uso de un DNU para financiar la Base Naval Integrada de Ushuaia, la diputada nacional Marcela Pagano lanzó una severa ráfaga de críticas al Gobierno, acusándolo de utilizar la Causa Malvinas con fines político-electorales ante el complejo panorama socioeconómico.

A través de un extenso hilo en sus redes sociales, Pagano apuntó directamente al vaciamiento de recursos para la defensa nacional: “El artículo 30 del Presupuesto derogó el aporte del Estado al FONDEF, el fondo de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que quedó viviendo de donaciones. Querés una base y le sacás la guita a la Armada. No es visión de Estado”.

Respecto al uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia para destinar fondos a la infraestructura militar en Ushuaia con el Congreso en sesiones, la legisladora cuestionó la urgencia y advirtió sobre posibles vicios de legalidad: “El DNU sobra: es apuro por la foto. Ojo: ‘acelerar sanciones’ de la Ley 26.659 por decreto roza materia penal, y el artículo 99 inciso 3 de la Constitución lo prohíbe”.

En el plano de la política exterior, Pagano puso en duda los supuestos giros diplomáticos celebrados por el oficialismo: “Compramos 24 F-16 daneses con componentes británicos que necesitaron el visto bueno de Londres. Firmeza con el Reino Unido a la mañana, dependencia a la tarde”. Asimismo, desestimó el peso de las declaraciones de Donald Trump sobre una reevaluación de postura: “EE.UU. es neutral desde 1982. Apostar la soberanía a una frase al pasar no es diplomacia: es timba”.

La legisladora también vinculó la cadena nacional con la coyuntura política y social que atraviesa el país: “La misma semana en que la UIA rompió con el Gobierno en el Día de la Industria, con 30% de pobreza y 44% de informalidad, apareció la cadena. Los veteranos del CECIM lo dijeron antes que nadie: cortina de humo. Malvinas no es un manotazo de ahogado. Es una causa”.

Finalmente, la diputada nacional cruzó las afirmaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la relevancia del anuncio: “Resultados concretos de este Gobierno: cero submarinos, base al 9%, FONDEF vaciado, Super Étendard al museo y un mapa sin Malvinas. Si ese es el paso más importante de nuestra historia, mejor que no den el segundo”.