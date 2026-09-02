Gremios universitarios llevan este miércoles un paro nacional

El Frente Sindical Universitario lleva adelante un paro total de actividades para este miércoles luego de que los sindicatos docentes y no docentes rechazaran la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional en la mesa paritaria de las universidades públicas.

La oferta oficial contempla un incremento del 3% para los salarios de septiembre, mientras que para octubre ya estaba comprometido otro aumento del 3%, lo que representa una mejora acumulada del 6% en el período.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, pero finalizó sin acuerdo entre las partes.

Desde los gremios cuestionaron que la propuesta no alcanza para compensar la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y denunciaron además un incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios docentes universitarios”, sostuvo Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), quien calificó la reunión como un “monólogo autoritario”.