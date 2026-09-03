Argentina y Chile ratificaron los tratados que establecen la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes

Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast, mantuvieron un encuentro de trabajo en Santiago en el que destacaron el buen estado de la relación bilateral y coincidieron en profundizar la coordinación entre ambos países.

A través de un comunicado conjunto, ambos gobiernos señalaron que el vínculo entre Argentina y Chile constituye un espacio prioritario de coordinación en América del Sur y acordaron mantener la frecuencia del diálogo al más alto nivel.

Durante la reunión, los mandatarios repasaron los mecanismos de cooperación desarrollados durante los últimos meses y acordaron reactivar otros instrumentos bilaterales vigentes durante el segundo semestre.

Uno de los puntos destacados fue la aprobación de nuevos Protocolos Adicionales Específicos en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera, que permitirán avanzar en proyectos binacionales de gran escala y favorecer la llegada de inversiones a ambos lados de la cordillera.

En materia energética, ambos gobiernos remarcaron la complementariedad existente y destacaron el papel de Argentina como proveedor estable y confiable de gas y petróleo para Chile.

También valoraron el crecimiento del intercambio comercial y coincidieron en continuar trabajando para facilitar el tránsito de personas, bienes e inversiones a través de la frontera, junto con la modernización y agilización de los pasos fronterizos.

Argentina y Chile ratificaron el régimen del Estrecho de Magallanes

Uno de los puntos centrales del comunicado conjunto estuvo relacionado con el Estrecho de Magallanes, en un contexto de recientes declaraciones que habían generado repercusiones entre ambos países.

Los presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del estrecho está establecido por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, ambos considerados plenamente vigentes y definitivos por Argentina y Chile.

El comunicado señala expresamente que esos instrumentos establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

La definición quedó incorporada al documento oficial firmado tras el encuentro y refuerza el compromiso de ambos gobiernos de abordar las cuestiones bilaterales a través de los canales institucionales correspondientes.

Chile ratificó su respaldo a los derechos argentinos sobre Malvinas

Kast, por su parte, reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El mandatario chileno también ratificó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Milei agradeció el respaldo chileno y destacó los esfuerzos destinados a evitar la consolidación de actividades logísticas unilaterales que Argentina considera ilegales en la zona disputada, particularmente aquellas vinculadas con la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros.

Finalmente, Chile valoró el compromiso argentino de avanzar con la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán.

Ambos presidentes cerraron el encuentro reafirmando que los asuntos de interés común continuarán siendo tratados mediante los canales institucionales establecidos entre los dos gobiernos.