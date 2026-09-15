La Armada confirmó un intercambio de especialistas de Argentina y Estados Unidos en Ushuaia

Ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos participan de actividades junto al Batallón de Infantería de Marina Nº 4. El programa incluye técnicas de montaña, supervivencia y desplazamiento en condiciones de frío extremo.
Economía15/09/2026

Armada Argentina Ushuaia

El Comando del Área Naval confirmó oficialmente la realización en Ushuaia de un Intercambio de Expertos en zonas de clima frío entre personal del Batallón de Infantería de Marina Nº 4 y ocho integrantes de la Infantería de Marina de los Estados Unidos.

La actividad se desarrolla entre el 8 y el 22 de septiembre de 2026, en el marco de un programa destinado a compartir experiencias y técnicas tanto en instancias teóricas como prácticas.

Según informó la Armada, durante el intercambio se realizan actividades vinculadas con técnicas de baja montaña y frío extremo. Entre los procedimientos previstos se encuentran el uso de crampones, raquetas, cordadas y esquí alpino, además de maniobras de autodetención.

Armada Argentina y Estados Unidos

El programa también contempla adiestramientos relacionados con técnicas de supervivencia y movilidad en ambientes geográficos de condiciones extremas.

Desde el Comando del Área Naval señalaron que este tipo de encuentros se desarrolla en Ushuaia desde 2017, sobre la base de un marco de cooperación entre las Armadas de la República Argentina y de los Estados Unidos acordado previamente en reuniones bilaterales.

La Armada precisó además que se trata de un despliegue reducido y que los integrantes de la comitiva estadounidense concurren sin armamento. La delegación está integrada por instructores y especialistas que participan de talleres teóricos y prácticos y realizan un intercambio de técnicas con el personal argentino.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo es que los participantes consoliden sus capacidades técnicas para desenvolverse en ambientes extremos y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos profesionales y de cooperación entre ambas instituciones.

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