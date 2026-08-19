Pagar deuda con deuda: El Gobierno amplió una letra por hasta US$550 millones para canjear deuda con el Banco Central

El Gobierno Nacional dispuso una nueva operación de conversión de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por hasta US$550 millones, mediante la cual reemplazará una Letra del Tesoro próxima a vencer por otro instrumento con vencimiento un mes después.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 49/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este miércoles 19 de agosto en el Boletín Oficial.

La medida autoriza ampliar por hasta un valor nominal de US$550 millones la emisión de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense (LELINK D30S6), un instrumento cero cupón cuyo vencimiento está previsto para el 30 de septiembre de 2026.

Esos títulos serán utilizados para realizar una operación de conversión con el Banco Central.

En concreto, el BCRA entregará sus tenencias de la LELINK D31G6, que vence el próximo 31 de agosto, y recibirá a cambio la LELINK D30S6, cuyo vencimiento se producirá el 30 de septiembre.

De esta manera, la operación implica reemplazar deuda que vencía a finales de agosto por otra con vencimiento un mes más tarde, sin que se trate de una colocación tradicional de esos US$550 millones entre inversores privados.

Ambos instrumentos son Letras del Tesoro vinculadas al dólar estadounidense y cero cupón, por lo que no realizan pagos periódicos de intereses durante su vigencia.

La resolución establece que la operación fue realizada el 14 de agosto y tendrá fecha de liquidación el 18 de agosto, mientras que los precios utilizados para determinar la cantidad de títulos que recibirá el Banco Central serán calculados tomando como referencia las cotizaciones de mercado en pesos.

Para ello se utilizarán los valores registrados en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), con liquidación a 24 horas.

El monto definitivo de nuevas letras que recibirá el BCRA dependerá de esa relación de precios, aunque Economía estableció como límite máximo un valor nominal original de US$550 millones.

La operación se enmarca en el programa financiero del Tesoro previsto para 2026 y permite al Gobierno postergar hasta finales de septiembre el vencimiento de las letras que actualmente se encuentran en manos del Banco Central.