La venta de insumos para la construcción cayó 3,46% en agosto y acumula un descenso del 1,2% en el año

El Índice Construya registró un retroceso mensual desestacionalizado y una baja del 5,3% en la comparación interanual. 
 
Economía08/09/2026
CONSTRUCCIÓN HOY

El despacho de materiales e insumos destinados a la construcción en el sector privado experimentó una contracción del 3,46% mensual desestacionalizado durante agosto, según informó la asociación civil Grupo Construya. La medición, que releva el volumen de ventas de las empresas nacionales líderes del rubro, reflejó además una caída interanual del 5,3% respecto al mismo mes del año previo.

Con el resultado registrado en el octavo mes de 2026, la entrega de insumos acumuló en el período enero-agosto una baja del 1,2% en comparación con los volúmenes comercializados en los primeros ocho meses de 2025. La contracción abarca a rubros clave de la cadena de valor como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, grifería, sanitarios, carpintería de aluminio y materiales eléctricos.

Pese a los indicadores negativos, los representantes del sector empresario remarcaron que el volumen operado en agosto se mantuvo cerca del promedio anual y evaluaron un escenario de estabilización en la actividad. "Las ventas de insumos de agosto resultaron similares al promedio del año. Las empresas de Construya consideramos que el estancamiento de los despachos es transitorio y que la demanda de productos experimentará una leve recuperación en el futuro próximo", señalaron en un comunicado oficial.

En esa línea, desde el nucleamiento industrial supeditan el repunte comercial a la consolidación de las variables financieras y a la reactivación del mercado inmobiliario impulsada por el financiamiento bancario. "En este sentido, es importante que la normalización macroeconómica siga su curso y que también comience a impactar en el mercado inmobiliario la mayor oferta de crédito hipotecario, a partir del impulso de las últimas medidas", concluyeron desde el entidad.

MesÍndice con EstacionalidadVariación % InteranualVariación % Anual AcumuladaÍndice DesestacionalizadoVariación % Mensual
ago-26284,2-5,30%-1,20%260,1-3,46%
jul-26280,0-6,50%-0,60%269,5-0,81%
jun-26278,0-0,60%0,50%271,7-1,99%
may-26277,21,50%0,80%277,21,94%
abr-26274,1-4,70%0,60%271,94,98%
mar-26278,111,10%2,60%2591,30%
feb-26241,4-2,70%-1,90%255,815,91%
ene-26244,5-1,10%0,00%220,7-11,63%
dic-25252,03,20%5,80%249,73,26%
nov-25260,8-5,50%6,00%241,9-7,11%
oct-25326,310,1%7,2%260,4-2,21%
sept-25312,96,50%6,90%266,31,08%
ago-25300,0-5,50%6,90%263,4-8,59%
jul-25299,50,10%9,20%288,2-0,47%
jun-25280,514,4%11,10%289,515,5%
may-25272,98,9%10,50%250,2-12,1%
abr-25287,825,8%10,90%285,210,4%
mar-25250,415,8%6,00%258,28,2%
feb-25246,84,0%1,60%2386,9%
ene-25247,2-0,7%0,00%223,1-7,8%
dic-24244,2-6,6%-27,20%242-1,2%
nov-24275,9-24,8%-28,50%245-3,2%
oct-24296,5-28,2%-28,70%253,2-2,7%
sept-24293,7-22,0%-28,60%260,5-5,4%
ago-24317,3-20,1%-29,30%275,2-4,2%
jul-24299,1-16,5%-30,60%287,812,1%
jun-24245,3-32,0%-32,80%256,79,7%
may-24250,6-29,8%-32,80%233,93,2%
abr-24228,8-33,2%-33,10%226,76,4%
mar-24216,2-40,0%-31,60%213-11,2%
feb-24237,2-26,6%-28,00%239,86,8%
ene-24248,8-29,2%0,00%224,6-19,7%

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