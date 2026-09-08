La venta de insumos para la construcción cayó 3,46% en agosto y acumula un descenso del 1,2% en el año

El despacho de materiales e insumos destinados a la construcción en el sector privado experimentó una contracción del 3,46% mensual desestacionalizado durante agosto, según informó la asociación civil Grupo Construya . La medición, que releva el volumen de ventas de las empresas nacionales líderes del rubro, reflejó además una caída interanual del 5,3% respecto al mismo mes del año previo .

Con el resultado registrado en el octavo mes de 2026, la entrega de insumos acumuló en el período enero-agosto una baja del 1,2% en comparación con los volúmenes comercializados en los primeros ocho meses de 2025 . La contracción abarca a rubros clave de la cadena de valor como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, grifería, sanitarios, carpintería de aluminio y materiales eléctricos .

Pese a los indicadores negativos, los representantes del sector empresario remarcaron que el volumen operado en agosto se mantuvo cerca del promedio anual y evaluaron un escenario de estabilización en la actividad . "Las ventas de insumos de agosto resultaron similares al promedio del año. Las empresas de Construya consideramos que el estancamiento de los despachos es transitorio y que la demanda de productos experimentará una leve recuperación en el futuro próximo", señalaron en un comunicado oficial .

En esa línea, desde el nucleamiento industrial supeditan el repunte comercial a la consolidación de las variables financieras y a la reactivación del mercado inmobiliario impulsada por el financiamiento bancario . "En este sentido, es importante que la normalización macroeconómica siga su curso y que también comience a impactar en el mercado inmobiliario la mayor oferta de crédito hipotecario, a partir del impulso de las últimas medidas", concluyeron desde el entidad .