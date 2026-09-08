La venta de insumos para la construcción cayó 3,46% en agosto y acumula un descenso del 1,2% en el año
El despacho de materiales e insumos destinados a la construcción en el sector privado experimentó una contracción del 3,46% mensual desestacionalizado durante agosto, según informó la asociación civil Grupo Construya
Con el resultado registrado en el octavo mes de 2026, la entrega de insumos acumuló en el período enero-agosto una baja del 1,2% en comparación con los volúmenes comercializados en los primeros ocho meses de 2025
Pese a los indicadores negativos, los representantes del sector empresario remarcaron que el volumen operado en agosto se mantuvo cerca del promedio anual y evaluaron un escenario de estabilización en la actividad
En esa línea, desde el nucleamiento industrial supeditan el repunte comercial a la consolidación de las variables financieras y a la reactivación del mercado inmobiliario impulsada por el financiamiento bancario
|Mes
|Índice con Estacionalidad
|Variación % Interanual
|Variación % Anual Acumulada
|Índice Desestacionalizado
|Variación % Mensual
|ago-26
|284,2
|-5,30%
|-1,20%
|260,1
|-3,46%
|jul-26
|280,0
|-6,50%
|-0,60%
|269,5
|-0,81%
|jun-26
|278,0
|-0,60%
|0,50%
|271,7
|-1,99%
|may-26
|277,2
|1,50%
|0,80%
|277,2
|1,94%
|abr-26
|274,1
|-4,70%
|0,60%
|271,9
|4,98%
|mar-26
|278,1
|11,10%
|2,60%
|259
|1,30%
|feb-26
|241,4
|-2,70%
|-1,90%
|255,8
|15,91%
|ene-26
|244,5
|-1,10%
|0,00%
|220,7
|-11,63%
|dic-25
|252,0
|3,20%
|5,80%
|249,7
|3,26%
|nov-25
|260,8
|-5,50%
|6,00%
|241,9
|-7,11%
|oct-25
|326,3
|10,1%
|7,2%
|260,4
|-2,21%
|sept-25
|312,9
|6,50%
|6,90%
|266,3
|1,08%
|ago-25
|300,0
|-5,50%
|6,90%
|263,4
|-8,59%
|jul-25
|299,5
|0,10%
|9,20%
|288,2
|-0,47%
|jun-25
|280,5
|14,4%
|11,10%
|289,5
|15,5%
|may-25
|272,9
|8,9%
|10,50%
|250,2
|-12,1%
|abr-25
|287,8
|25,8%
|10,90%
|285,2
|10,4%
|mar-25
|250,4
|15,8%
|6,00%
|258,2
|8,2%
|feb-25
|246,8
|4,0%
|1,60%
|238
|6,9%
|ene-25
|247,2
|-0,7%
|0,00%
|223,1
|-7,8%
|dic-24
|244,2
|-6,6%
|-27,20%
|242
|-1,2%
|nov-24
|275,9
|-24,8%
|-28,50%
|245
|-3,2%
|oct-24
|296,5
|-28,2%
|-28,70%
|253,2
|-2,7%
|sept-24
|293,7
|-22,0%
|-28,60%
|260,5
|-5,4%
|ago-24
|317,3
|-20,1%
|-29,30%
|275,2
|-4,2%
|jul-24
|299,1
|-16,5%
|-30,60%
|287,8
|12,1%
|jun-24
|245,3
|-32,0%
|-32,80%
|256,7
|9,7%
|may-24
|250,6
|-29,8%
|-32,80%
|233,9
|3,2%
|abr-24
|228,8
|-33,2%
|-33,10%
|226,7
|6,4%
|mar-24
|216,2
|-40,0%
|-31,60%
|213
|-11,2%
|feb-24
|237,2
|-26,6%
|-28,00%
|239,8
|6,8%
|ene-24
|248,8
|-29,2%
|0,00%
|224,6
|-19,7%