Día de la Industria: "Es fundamental recuperar el consumo" el pedido de la UIA al Gobierno
Economía02/09/2026
Martín Rappallini respaldó el rumbo hacia la estabilidad macroeconómica, pero alertó por el deterioro de la actividad y reclamó medidas para recuperar el consumo, reducir la presión fiscal y mejorar la competitividad de la producción nacional.
El vocero presidencial Adrián Ravier justificó las nuevas subas en los servicios energéticos y sostuvo que las tarifas estaban “muy atrasadas”. También afirmó que el Gobierno analiza ampliar los subsidios para las familias de menores ingresos.
El aumento promedio será del 1,75% en las facturas de electricidad y del 1,40% en las de gas natural.
El bono, que fue establecido en diciembre del 2023, continuará durante el mes y alcanzará a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas, con un esquema que reduce el monto para quienes superen el haber mínimo.
El proyecto oficialista modifica la Carta Orgánica del Banco Central y permite utilizar activos externos, incluido el oro, como garantía en operaciones propias de la entidad. La oposición cuestionó que el BCRA pueda endeudarse en el exterior respaldándose en las reservas sin una autorización.
Pagar deuda con deuda: El Gobierno amplió una letra por hasta US$550 millones para canjear deuda con el Banco CentralEconomía19/08/2026
Economía autorizó una operación para reemplazar títulos en poder del BCRA que vencen el 31 de agosto por letras vinculadas al dólar con vencimiento el 30 de septiembre.
Más de un millón de turistas viajaron por el fin de semana largo, pero gastaron menos que en 2023Economía17/08/2026
El fin de semana por el Paso a la Inmortalidad de San Martín movilizó a 1.074.171 turistas. Aunque viajaron 24,2% más personas que en 2023, la estadía fue más corta y el gasto diario cayó 13,2% en términos reales.
Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% y los comercios no lograron revertir la baja del consumoEconomía16/08/2026
Los cinco rubros relevados registraron menos ventas que durante el Día del Niño de 2025. Las jugueterías encabezaron las caídas, con una contracción interanual del 4,8% y un ticket promedio de $45.038.
Según el INDEC, la inflación de julio fue del 2,1% y acumuló 19,3% en los primeros siete meses de 2026Economía13/08/2026
El Índice de Precios al Consumidor volvió a acelerarse en julio respecto de los meses anteriores y alcanzó una variación interanual del 33,8%. Recreación y cultura encabezó los aumentos del mes, mientras que en la Patagonia la inflación fue del 2%.
La pérdida de poder adquisitivo, el peso de las tarifas de invierno y el agotamiento del aguinaldo condicionaron el consumo. Textil, alimentos, bazar, registraron caídas.
Crisis económica: Seis de cada diez argentinos se endeudaron para pagar gastos básicosEconomía04/08/2026
Un informe privado reveló que el 86,6% considera que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes y que dos de cada tres personas agotan sus ingresos antes del día 20. Desaparece la clase media y la inflación del Gobierno genera desconfianza.
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El siniestro ocurrió en la zona conocida como la Curva de La Guanaquera, en jurisdicción de Tolhuin, donde colisionaron un auto y una camioneta. Los ocupantes de ambos vehículos fueron derivados al Hospital Modular.
Acción preventiva por daño ambiental y soberanía en Malvinas: abogados y excombatientes se reunieron con el Municipio de UshuaiaTierra del Fuego01/09/2026
La presentación judicial fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande contra empresas vinculadas al proyecto hidrocarburífero “León Marino” (Sea Lion) en la plataforma continental de Malvinas.
La medida de fuerza será este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos del país. "Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores" dijo el gremio estatal.
Río Grande: convocan a jóvenes a presentar proyectos ambientales y acceder a fondos de hasta US$5.000Tierra del Fuego02/09/2026
La iniciativa está dirigida a personas de entre 15 y 24 años y permitirá financiar al menos ocho propuestas vinculadas con ambiente y cambio climático. El programa contempla un fondo total de US$40.000 y asistencia técnica de Bloomberg Philanthropies.
Por primera vez, Tolhuin será sede de un juicio oral del Tribunal de JusticiaTierra del Fuego02/09/2026
Un hombre de 35 años será juzgado por abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves agravadas por el vínculo y daños.