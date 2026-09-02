Día de la Industria: "Es fundamental recuperar el consumo" el pedido de la UIA al Gobierno

Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, en el Día de la Industria

En el marco del Día de la Industria, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, realizó un diagnóstico sobre la situación del sector productivo y planteó la necesidad de fortalecer la actividad interna mientras avanza el proceso de estabilización de la economía.

El dirigente empresarial respaldó el objetivo de alcanzar una economía más competitiva e integrada al mundo, aunque advirtió que la situación de la microeconomía continúa siendo delicada, con caída de las ventas y elevados costos operativos. “Es fundamental recuperar el consumo en esta etapa”, sostuvo Rappallini, al remarcar la importancia de dinamizar el mercado interno para sostener la producción.

En ese contexto, destacó el esfuerzo de las empresas industriales para atravesar el período de transición. “La industria le está poniendo el hombro a la estabilización. Por eso pedimos un puente: entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, afirmó.

Reclamo por impuestos y competencia desleal

Rappallini sostuvo que la industria argentina necesita una reducción de la presión tributaria para poder competir en condiciones similares con los mercados internacionales. “Somos los campeones del mundo de la presión fiscal, hay que bajar los impuestos porque si no la industria no puede competir”, señaló.

El titular de la UIA también reclamó medidas contra el contrabando, la subfacturación y otras formas de competencia desleal, incluido el dumping, como parte de las condiciones necesarias para que las empresas nacionales puedan afrontar una mayor apertura económica.

A su vez, destacó que existe un consenso social sobre la necesidad de que el sector privado vuelva a ocupar un rol central en el crecimiento económico. “La Argentina inició un proceso de cambio y existe un consenso amplio en nuestra sociedad sobre algo fundamental: el sector privado tiene que volver a ser el motor de la economía argentina”, afirmó.

El titular de la UIA también puso el foco en la relación entre la actividad económica y la estabilidad fiscal. Advirtió que una caída prolongada del consumo y la producción puede reducir la recaudación y generar dificultades para las empresas. “Hay que seguir la inflación y también toda la economía para que no haya destrucción económica ni cierre de compañías, que genera mucho dolor y cuesta mucho recuperar”, expresó.