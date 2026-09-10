INDEC: La inflación de agosto fue del 1,7%

La inflación en Argentina se desaceleró en agosto y registró una variación del 1,7%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. El resultado se ubicó por debajo del 2,1% registrado en julio y se convirtió en el menor aumento mensual de precios en lo que va de 2026.

Con el dato de agosto, el IPC acumuló una suba del 21,3% en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual llegó al 33,5%. El resultado confirma la tendencia de desaceleración que se había observado en los meses anteriores, después del 3,4% registrado en marzo.

Entre las divisiones que más aumentaron durante agosto se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%, impulsada principalmente por los movimientos registrados en los servicios regulados.

Le siguió Educación, con un incremento del 2,5%, mientras que otras divisiones mostraron variaciones más moderadas. En el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado registró una caída del 0,6%, mientras que Recreación y cultura no presentó variaciones en el mes.

Por categorías, los precios regulados fueron los que más aumentaron, con una suba del 2,2%. La inflación núcleo se ubicó en el 1,8%, mientras que los precios estacionales registraron una caída del 0,9%.

El dato de agosto adquiere relevancia porque se trata del primer mes de 2026 en el que el IPC se ubica claramente por debajo del 2%, luego de varios meses en los que la inflación se mantuvo alrededor de ese nivel o por encima.

En julio, el INDEC había informado una inflación del 2,1%, con un acumulado anual del 19,3%.

El nuevo registro lleva así el acumulado de 2026 al 21,3% y mantiene la inflación interanual en una tendencia descendente, aunque el comportamiento de las tarifas y otros precios regulados continúa siendo uno de los principales factores que inciden sobre el índice mensual.