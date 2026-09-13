Caputo se burla de las críticas al consumo y usa la calle Corrientes como “prueba” de que la economía está bien

Tipito, avivate! Todavía no es “fin de mes” y Calle Corrientes es un “consumo de primera necesidad”. Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente… https://t.co/l0xLXZLSpj — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 13, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó una publicación en redes sociales que mostraba la calle Corrientes con una importante cantidad de personas y la utilizaba como referencia para plantear dudas sobre la situación del consumo en Argentina.

“Tipito, avivate! Todavía no es ‘fin de mes’ y Calle Corrientes es un ‘consumo de primera necesidad’”, respondió Caputo en su cuenta de X, en referencia al video publicado por el usuario militante político libertario, conocido como Tipito Enojado.

El funcionario agregó: “Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien)”. Finalmente, calificó al video como “totalmente sesgado”.

La respuesta del ministro generó repercusiones por el argumento utilizado para cuestionar la interpretación de las imágenes. La presencia de público en una de las principales avenidas comerciales y culturales de Buenos Aires constituye una referencia sobre el movimiento registrado en ese lugar, pero no necesariamente permite establecer por sí sola cuál es el nivel de consumo en el conjunto del país.

El propio Caputo, además, introdujo en su respuesta una diferenciación entre sectores al señalar que energía y minería serían las dos actividades que actualmente presentan un mejor desempeño, según su apreciación.

El intercambio se produjo en medio de la discusión sobre la evolución del consumo y el impacto que tiene la situación de los ingresos sobre las decisiones de las familias. La cantidad de personas que circulan por una avenida, por sí misma, no permite determinar cuánto gastan, qué proporción de sus ingresos destinan al consumo ni cómo se comportan las ventas en otras regiones y sectores de la economía.

La discusión también puso en evidencia la diferencia entre movimiento comercial y recuperación general del consumo. Una zona puede registrar una elevada circulación de personas y, al mismo tiempo, convivir con consumidores que reducen sus gastos, priorizan determinados productos o utilizan crédito para sostener su nivel de consumo.

En su mensaje, Caputo eligió responder a las críticas con un tono irónico y poner en tono burlesco la representatividad del video. Su argumento se apoyó en que todavía no había llegado el final del mes y en la posibilidad de que las personas que aparecían en las imágenes pertenecieran a los sectores que, según afirmó, presentan mejores resultados.