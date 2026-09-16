La Unión Europea ofreció a Canadá convertirse en su primer miembro asociado en plena tensión con Trump

Ursula von der Leyen en el discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea, en una iniciativa sin precedentes que apunta a profundizar la relación entre Ottawa y el bloque europeo.

El anuncio se produjo durante el discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea, con el primer ministro canadiense Mark Carney presente en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Von der Leyen sostuvo que ambas partes pueden avanzar desde el actual acuerdo de libre comercio, conocido como CETA, hacia una relación más amplia denominada “Alianza para el Futuro”.

“Quiero trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, afirmó von der Leyen ante los eurodiputados.

La propuesta contempla ampliar la cooperación en áreas como defensa, tecnología, energía, minerales críticos, inteligencia artificial, fabricación avanzada, baterías, ciberseguridad, el Ártico y seguridad económica. La Comisión Europea presentó el acercamiento como una asociación basada tanto en intereses económicos como en valores democráticos compartidos.

El acercamiento se produce en un contexto de fuerte tensión entre Canadá y Estados Unidos. Las políticas arancelarias impulsadas por el presidente Donald Trump y sus reiteradas referencias a la posibilidad de convertir a Canadá en el estado número 51 deterioraron las relaciones entre ambos países.

El gobierno canadiense recibió favorablemente la propuesta europea y señaló que el fortalecimiento de los vínculos con la UE busca también “fortalecer nuestra soberanía”. Ottawa había explorado previamente un acuerdo que permitiera a los ciudadanos canadienses vivir y trabajar en Europa sin necesidad de visas, dentro de una asociación más amplia.

Canadá ya dio un paso concreto en materia de defensa al convertirse este año en el primer país no europeo en incorporarse al programa SAFE de la Unión Europea, destinado a la adquisición conjunta de equipamiento militar.