Reino Unido afirma que Rusia sufrió 1,5 millones de bajas desde el inicio de la invasión

Más de medio millón de soldados rusos han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, según declaró este viernes el mariscal del aire Sir Richard Knighton, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido .

La cifra forma parte de un total estimado de 1,5 millones de bajas rusas entre muertos y heridos, datos que coinciden con los reportes de las fuerzas ucranianas y sobre los cuales Moscú no emitió comentarios .

A pesar del tamaño de sus fuerzas, el ejército ruso enfrenta serias dificultades para avanzar en el campo de batalla, registrando un ritmo de progresión significativamente menor en lo que va del año .

A este desgaste humano se suma la pérdida de una cantidad enorme de equipamiento . Entre el material destruido se cuentan más de 10.000 vehículos blindados, cerca de 3.000 sistemas de artillería y defensa aérea, y más de 370 aeronaves .

En paralelo al frente de combate, las fuerzas de Moscú ampliaron su ofensiva aérea mediante el uso de drones contra infraestructuras civiles cotidianas .

Por segundo día consecutivo, ataques dirigidos a estaciones de servicio en los accesos a Kiev causaron la muerte de dos personas y dejaron a otras seis heridas . Esta modalidad de bombardeos busca minar la moral pública y desarticular la rutina de la población civil .